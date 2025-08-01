Вылет доски: дело о ЧП на пилораме в Кузнецке передали в суд

01.08.2025 | 17:44

В Кузнецком районе передали в суд дело о травмировании 52-летнего мужчины на пилораме, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.

2 апреля этого года работник стоял за многопильным станком и пострадал из-за вылета срезанной части доски. Он получил травму ноги, расцененную как тяжкий вред здоровью.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемый допустил потерпевшего к выполнению работ без проведения обучения по охране труда, в том числе безопасным методам выполнения работ, не проверил станок на предмет оборудования защитными устройствами, исключающими выбрасывание режущим инструментом обрабатываемых заготовок и отходов», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Расследование дела завершено, материалы направлены в суд.