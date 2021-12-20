Общество

В регионе снижается суточное число заразившихся коронавирусом

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В Пензенской области продолжает снижаться количество выявляемых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки специалисты зарегистрировали 307 заразившихся. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в региональном оперативном штабе.

19-го числа зафиксировано 309 инфицированных, 18-го - 313, 17-го - 322.

В суточную статистику по коронавирусу попали Пенза (203 новых пациента), Кузнецкий (28), Бессоновский (27) районы.

Менее 10 случаев зафиксировано в ЗАТО Заречный (7), Лунинском (8), Каменском, Никольском (по 7), Городищенском, Пензенском (по 4), Неверкинском, Сердобском (по 3), Лопатинском, Пачелмском (по 2), Сосновоборском, Шемышейском (по 1) районах.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 98 688 инфицированных.

За минувшие сутки медики выписали 576 человек, общее число выздоровлений - 76 118. Зарегистрировано 9 новых смертей, всего от вирусной пневмонии в области скончались 4 510 пациентов.

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Гость||

Ну вот и славно, наступает зимняя морозная передышка до следующей вспышки в апреле.

Гость||

Так, а со смертями чего? Сказали-же, что поразились темпам вымирания. Ну-ка, чтоб со следующего дня писали не более 4-5 смертей, а лучше и того меньше.

Гость||

Первые итоги внедрения QR в регионах. Раз людей приравняли вещи, они и несут куары от вещей.

Ростовчане начали проникать в торговые центры по QR-кодам от утюгов, и замороженной курицы... Контролеры ничего не замечают, потому что проверяют куаркоды автоматическим термометром!

Гость||

Ну так скоро праздники)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области продолжает снижаться количество выявляемых случаев коронавирусной инфекции.
Что, что либо взамен придумали?

Гость||

Гость писал(a):

Ростовчане начали проникать в торговые центры по QR-кодам от утюгов, и замороженной курицы... Контролеры ничего не замечают, потому что проверяют куаркоды автоматическим термометром!
Ничего удивительного, ходим же в гандонах вместо шапок, вместо созидательного труда кинулись в сторожа. А сторожу по большому счету без разници от чего вы предъявили код от куриц или петуха.

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение инфекционных трупов трупов

Гость||

Не стройте небольшой крематорий, ни для каких и даже инфекционных трупов за счёт бюджета.

Никому не выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения.

Не делайте красивые, ухоженные колумбарии в Чемодановке и на Н-Западном кладбищах, в Бессоновке и Терновке.

Не будет за ними ухода и ничего не окупится.

Роспотребнадзор контролирует захоронение ковидных трупов.

Гость||

У нас снижение, никаких крематориев.

Имя: Гость
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