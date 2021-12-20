В регионе снижается суточное число заразившихся коронавирусом

20.12.2021 | 13:29

В Пензенской области продолжает снижаться количество выявляемых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки специалисты зарегистрировали 307 заразившихся. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в региональном оперативном штабе.

19-го числа зафиксировано 309 инфицированных, 18-го - 313, 17-го - 322.

В суточную статистику по коронавирусу попали Пенза (203 новых пациента), Кузнецкий (28), Бессоновский (27) районы.

Менее 10 случаев зафиксировано в ЗАТО Заречный (7), Лунинском (8), Каменском, Никольском (по 7), Городищенском, Пензенском (по 4), Неверкинском, Сердобском (по 3), Лопатинском, Пачелмском (по 2), Сосновоборском, Шемышейском (по 1) районах.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 98 688 инфицированных.

За минувшие сутки медики выписали 576 человек, общее число выздоровлений - 76 118. Зарегистрировано 9 новых смертей, всего от вирусной пневмонии в области скончались 4 510 пациентов.