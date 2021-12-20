Общество

Родственники почетных граждан смогут получить их регалии

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В регионе предусмотрят вручение грамоты, нагрудного знака и удостоверения почетного гражданина Пензенской области, если это звание было присвоено посмертно. Соответствующий законопроект представил вице-губернатор Сергей Федотов на сессии Заксобра в понедельник, 20 декабря.

Это делается с целью увековечивания памяти лиц, имеющих особые заслуги перед областью. Знаки отличия будут вручаться членам семьи почетных граждан для хранения.

«Законопроект не потребует дополнительных расходов из бюджета», - подчеркнул Сергей Федотов.

Депутаты Заксобра поддержали его единогласно.

Решение о том, что звание «Почетный гражданин Пензенской области» теперь будут присваивать не только при жизни, но и после смерти, было принято 22 октября 2021 года. На реализацию закона требуется до 100 тысяч рублей в год. Эти деньги будут выплачиваться членам семьи лица, удостоенного звания.

Первым посмертным почетным гражданином области стал бывший первый секретарь Пензенского обкома КПСС Борис Федорович Зубков.

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Гость||

Почетные граждане этот как современные патриоты? Враги народа?

Гость||

Их фекалии?

Гость||

А кто у нас достойные члены общества ?

Гость||

Белозерцев-почетный?

Гость||

Гость писал(a):

Белозерцев-почетный?
Естественно. Эта власть давно дискредитировала себя раздавая не заслуженно награды своим.

Имя: Гость
Комментарий:

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