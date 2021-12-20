Общество

Пензенские депутаты вновь одобрили изменения в законе о QR-кодах

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В понедельник, 20 декабря, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергей Егоров на очередной сессии попросил депутатов поддержать изменения в федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», касающемся введения QR-кодов в общественных местах.

«На предыдущей сессии мы поддержали проект федерального закона, направленного на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. 16 декабря Государственная Дума данный проект приняла в первом чтении и повторно направила в регионы. При этом Государственной Думой даны конкретные рекомендации Правительству РФ по проработке всех вопросов, связанных с реализацией законопроекта, а также организации на системной основе мониторинга экономических показателей в связи с введением ограничительных мероприятий. Предлагаю поддержать законопроект с учетом выполнения рекомендаций Правительства РФ в целях обеспечения прав и свобод, защиты здоровья граждан», - высказался Сергей Егоров.

Он уточнил, что все депутаты получили документы в электронном виде и заблаговременно ознакомились с ними.

В итоге народные избранники приняли изменения большинством голосов, два депутата проголосовали против.

На предыдущей сессии изменения комментировал губернатор Олег Мельниченко. Он назвал «пещерным сознанием» и «политическим паразитированием» фейки о том, что «кто-то кого-то чипирует или что-то вводит».

Федеральный законопроект предполагает обязательное предъявление QR-кодов (справок о перенесенном заболевании или медотводе) в общественных местах и при посещении массовых мероприятий. В общий список попали театры, музеи, кинотеатры, кафе, рестораны и магазины с товарами не первой необходимости. Не вошли в него аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости. Конкретный перечень будут определять главы регионов.

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Гость||

Кто бы сомневался. Они все поддержат, что им спустят. И за это тотальное поддержалово еще зарплату получают.

Гость||

Бойкот кодам и всего делов, пусть бизнес, который задумает прогнуться под антиобщественные начинания наших царьков, загибается, это справедливо. К прививкам отношения коды не имеют никакого, прививаться никто не запрещает.

Гость||

А почему молчат предприниматели? Ни слово возражения! Значит все не так уж и плохо. Так что кому люди как товар с этикетками5983, кому мать родная!

Гость||

Голосуя за антинародные законы,помни!За все ответишь!Распоряжайтесь своей жизнью и своих родных-за народ- не имеете права!

Гость||

Кучка...коммерсов

Гость||

Они за это тоже премию от Мельниченко получат и не маленькую, наверное.

Гость||

Разумеется боком выйдет, просто головёнка это не осознает, что может произойти.

Гость||

А почему я должен заражаться в магазине с товарами первой необходимости? По бутикам я не хожу. QR-код должен быть везде!

Гость||

Кто бы сомневался. Они все поддержат, что им спустят. И за это тотальное поддержалово еще зарплату получают.

да еще и премии выпишут

Гость||

Гость писал(а):

> А почему я должен заражаться в магазине с товарами первой необходимости? По

> бутикам я не хожу. QR-код должен быть везде!

Мнение кремлебота

Гость||

как же им не поддержать, они всем чем только могут держатся за эту систему

Гость||

Гость писал(a):

Мнение кремлебота
У тебя все кремлеботы, если думают не как ты? Ты чей бот?

Гость||

Решили всех, оставшихся живых, загнать в цифру..бойкот! Мы не рабы!А вы, самоизбранные, будете нести ответственность за все.

Гость||

Гость писал(a):

Решили всех, оставшихся живых, загнать в цифру..бойкот! Мы не рабы!А вы, самоизбранные, будете нести ответственность за все.
Не смеши людей! УЗпакойся

Гость||

Антинародные депутаты!

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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