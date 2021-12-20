Пензенские депутаты вновь одобрили изменения в законе о QR-кодах

20.12.2021 | 11:38

В понедельник, 20 декабря, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергей Егоров на очередной сессии попросил депутатов поддержать изменения в федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», касающемся введения QR-кодов в общественных местах.

«На предыдущей сессии мы поддержали проект федерального закона, направленного на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. 16 декабря Государственная Дума данный проект приняла в первом чтении и повторно направила в регионы. При этом Государственной Думой даны конкретные рекомендации Правительству РФ по проработке всех вопросов, связанных с реализацией законопроекта, а также организации на системной основе мониторинга экономических показателей в связи с введением ограничительных мероприятий. Предлагаю поддержать законопроект с учетом выполнения рекомендаций Правительства РФ в целях обеспечения прав и свобод, защиты здоровья граждан», - высказался Сергей Егоров.

Он уточнил, что все депутаты получили документы в электронном виде и заблаговременно ознакомились с ними.

В итоге народные избранники приняли изменения большинством голосов, два депутата проголосовали против.

На предыдущей сессии изменения комментировал губернатор Олег Мельниченко. Он назвал «пещерным сознанием» и «политическим паразитированием» фейки о том, что «кто-то кого-то чипирует или что-то вводит».

Федеральный законопроект предполагает обязательное предъявление QR-кодов (справок о перенесенном заболевании или медотводе) в общественных местах и при посещении массовых мероприятий. В общий список попали театры, музеи, кинотеатры, кафе, рестораны и магазины с товарами не первой необходимости. Не вошли в него аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости. Конкретный перечень будут определять главы регионов.