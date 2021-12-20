Общество

«Дамате» - лучшая организация России по работе со студотрядами в 2021 году

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Группа компаний «Дамате» завоевала 1-е место на Всероссийском конкурсе специализированных студенческих отрядов вузов Минсельхоза России в номинации «Лучший работодатель».

Компания таким образом подтвердила свой статус лучшей организации России, принимающей студотряды и организующей с ними работу.

Конкурс, который проходил с 30 сентября по 1 ноября, организовали Министерство сельского хозяйства РФ и Ассоциация «Агрообразование». В нем было два этапа. Итоги подвели в ноябре на слете специализированных студотрядов из подведомственных минсельхозу России вузов.

Цель конкурса - выявить лучшие учреждения, которые организуют работу студенческих отрядов, лучшие студотряды, отметить лучших командиров и штабы вузов.

Лучшие отряды жюри определяло по направлениям: растениеводство, механизация, животноводство, сельское строительство, переработка сельскохозяйственных и морепродуктов, благоустройство и озеленение территории, землеустройство, лучший отряд социальной и иной направленности.

Члены конкурсной комиссии также назвали лучшего работодателя, лучший гимн, лучшую песню, фотоотчет и видеоролик.

Члены студотрядов проходят в компании «Дамате» производственную практику. Сотрудничество вуза и агрохолдинга, с одной стороны, оказывает аграриям помощь, с другой - необходимо студентам для приобретения профессиональных навыков, предоставляет им возможность трудоустройства на предприятиях АПК.

Успешный пример такого сотрудничества в текущем году - создание летнего студенческого отряда из 17 абитуриентов технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета. На протяжении трех месяцев молодые люди проходили практику на крупнейшем в Европе заводу по убою и переработке индейки.

Компания «Дамате» обеспечивает студентов жильем, оплачивает питание, компенсирует прохождение медкомиссии. Лучшие из практикантов удостаиваются стипендии от агрохолдинга. После окончания практики абитуриенты проходят тестирование. Показавшие хорошие результаты могут трудоустроиться в компанию на стажерскую ставку.

В 2021 году «Дамате» приняла работу более 100 молодых специалистов, свыше 80 студентов прошли практику на предприятиях компании.

Агрохолдинг постоянно создает новые рабочие места, набор сотрудников продолжается. Трудоустроиться могут как люди с опытом работы на производстве и в сельском хозяйстве, так и молодые специалисты, работники других отраслей.

Информацию об актуальных в компании вакансиях можно получить по ссылке, а также на сайтах hh.ru и superjob.ru.

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