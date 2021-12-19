Общество

В области из-за пандемии возросло количество мертворожденных

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Обманчивая ситуация. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе снижается, смертность от COVID-19 падает. Но расслабляться не стоит.

Особенно вируса следует опасаться будущим мамам. В этом году в Пензенской области наблюдается рост мертворождаемости.

«Разбирая все эти случаи, мы выявили нехорошую причину. Более половины вот этих плодов, которые были потеряны на разных сроках беременности, были потеряны женщинами, которые перенесли коронавирусную инфекцию», - указала заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева.

Между тем вакцинацию от опасной болезни прошли всего 245 пензячек в положении.

Специалисты говорят, что прививку следует делать после 22-й недели, но в иммунизации на ранних сроках нет ничего страшного. У привитых женщин на свет появляются здоровые малыши с защитным уровнем антител.

В настоящее время разрабатывается новая версия методических рекомендаций по лечению беременных, в которой противоковидные препараты будут разрешены кормящим мамам.

«В ближайшее время мы начнем это делать. В преддверии Нового года мы не будем останавливаться на достигнутых результатах, мы продолжаем вакцинацию. И в новогодние праздники вакцинальные бригады будут выезжать в районы области, на предприятия, будут работать в торговых центрах», - пояснила Марина Воробьева.

Бригадам предстоит трудиться в сокращенном объеме из-за того, что поток людей, желающих пройти иммунизацию, в последнее время снизился.

Чтобы узнать результаты ПЦР-теста, пензенцы смогут воспользоваться кнопкой 5 номера 122 и в новогодние праздники, кроме 31 декабря, 1 и 2 января.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Последствия "добровольной" вакцинации?

Гость||

А может не от так называемой пандемии, а от преступной оптимизации? А , господа враги и предатели, блеющие , как у нас все хорошо? Особенно, этот лысенький, с мерзлячей харей. Ещё одну больницу закроете в районе, точно тебя лысенького , на вилы поднимут, если не бараны.

Гость||

Аппендицит тоже в торговых центрах будете вырезать, а господа путинисты?Одно презрение , к этой хуете

Гость||

Победный успех в проекте снижения численности населения методом лжепандемии

Гость||

А анальные бригады будут выезжать? Теща ждёт.

Гость||

Гость писал(а):

> Аппендицит тоже в торговых центрах будете вырезать, а господа

> путинисты?Одно презрение , к этой хуете

Комментарий иноагента

Имя: Гость
Комментарий:

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