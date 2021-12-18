Общество

В Заречном Дед Мороз зажжет огни на шести городских елках

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В субботу, 18 декабря, в Заречном застучат копыта и заскрипят полозья: в закрытый город на тройке лошадей приедет Дед Мороз, чтобы зажечь праздничные огни на новогодних елках.

Праздничная программа начнется в 15:30 и продлится до 19:00. За это время Дедушка побывает на всех шести площадках. Первой засверкает елка у ТЦ «Универмаг», за ней в 15:50 - в ЦПКиО «Заречье», затем в 16:30 в микрорайоне Озерском.

К 17:00 Дед Мороз направится в зону отдыха «Лесная», к 17:30 - на Восточную улицу, а последними загорятся в 18:00 огни на главном новогоднем дереве Заречного у ДК «Современник».

Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на советника департамента культуры и молодежной политики Ольгу Сутягину, в этом году у Деда Мороза будут помощники - мультипликационные герои Миша и Маша.

Также на елках зареченцев ждут герои русских сказок: на одной площадке - Емеля и говорящая Щука, на другой им предложат рассмешить царевну Несмеяну, на третьей - героиня сказки «Морозко».

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Источник — gorodz.info
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

героиня сказки
А где фейгина?

Гость||

Гость писал(a):

А где фейгина?
Наша главная сказочница?

Имя: Гость
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