Елку на Соборной площади украсили новыми игрушками

18.12.2021 | 18:00

Елку на Соборной площади украсили игрушками, которые только что доставили в Пензу. На натуральную красавицу, которая стараниями человека стала пушистее, чем была в природе, повесят шары и шишки голубого и серебристого цвета.

«В этом году впервые были приобретены отдельно сюда игрушки, готовится декоративное ограждение, в понедельник будет устанавливаться - это последний этап», - сообщила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Для новогоднего дерева на Соборной площади заказали комплект: 130 шишек, 120 шаров, 5 светодиодных снежинок, десяток 15-метровых гирлянд и звезда. Чтобы повесить все на 10-метровую ель, опытным специалистам нужно часа полтора-два.

«Самое главное - натуральная елочка. Ее можно было даже не наряжать, она и так красивая, снег хорошо накрыл», - оценила горожанка.

По заверениям производителя, игрушки не бьются, но устраивать «тест-драйв» предметам новогоднего декора не стоит. С тем и обращаются к пензенцам и гостям города ответственные за елку - ведь приобретены шары с расчетом не на один сезон.

«Если хорошо зарекомендуют себя, то будем менять оформление и на площади Ленина», - наметила Елена Савельева.

Тем игрушкам столько же лет, сколько и самой искусственной красавице. Их вешают на елку с 2016 года.