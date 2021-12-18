Общество

Елку на Соборной площади украсили новыми игрушками

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Елку на Соборной площади украсили игрушками, которые только что доставили в Пензу. На натуральную красавицу, которая стараниями человека стала пушистее, чем была в природе, повесят шары и шишки голубого и серебристого цвета.

«В этом году впервые были приобретены отдельно сюда игрушки, готовится декоративное ограждение, в понедельник будет устанавливаться - это последний этап», - сообщила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Для новогоднего дерева на Соборной площади заказали комплект: 130 шишек, 120 шаров, 5 светодиодных снежинок, десяток 15-метровых гирлянд и звезда. Чтобы повесить все на 10-метровую ель, опытным специалистам нужно часа полтора-два.

«Самое главное - натуральная елочка. Ее можно было даже не наряжать, она и так красивая, снег хорошо накрыл», - оценила горожанка.

По заверениям производителя, игрушки не бьются, но устраивать «тест-драйв» предметам новогоднего декора не стоит. С тем и обращаются к пензенцам и гостям города ответственные за елку - ведь приобретены шары с расчетом не на один сезон.

«Если хорошо зарекомендуют себя, то будем менять оформление и на площади Ленина», - наметила Елена Савельева.

Тем игрушкам столько же лет, сколько и самой искусственной красавице. Их вешают на елку с 2016 года.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Какого чёрта город тратит деньги на поповские утехи?

Можно за деньги города было поставить ёлку в Парке Белинского или другом месте.

Халявщики в прикупе?

Гость||

Вы бы для начала город в порядок привели. У вас весь город в говне.

Гость||

Транжирят, пилят бюджетные средства.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сколько и самой искусственной красавице.
Искусственный конус не может быть красавицей...

Гость||

Гость писал(a):

Можно за деньги города было поставить ёлку в Парке Белинского
Их там и ставить даже не надо - они там и так растут.

Гость||

На обпиленную елку повесили одноцветные игрушки. Апофеоз безвскусицы и убожества.

Гость||

Журналист спрашивает --Шишка хоть хорошо смотриться?,шикарный ответ \Зеленстроевца\--Наша ДА..))) вот Вам и анекдот)))

Гость||

Хотелки попов секты рпц выполняются момениально ха счёт бюджета

Имя: Гость
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