Общество

Ветчина «Индилайт» вошла в топ-100 лучших товаров России

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В среду, 15 декабря, во Всемирный день качества состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Ветчина из индейки «Индилайт», которую производит группа компаний «Дамате», получила высшую награду «Лидер качества» - одну из самых престижных, которые можно получить в Российской Федерации в этой области.

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится при поддержке Росстандарта ежегодно с 1998 года и охватывает почти все регионы России. На нем представляют лучшую продукцию сотни компаний, выпускающих продовольственные и промышленные товары, производственно-техническую продукцию, изделия народных и художественных промыслов, а также оказывающие услуги. Ключевыми критериями оценки являются качество, безопасность, потребительские свойства товаров, характеристики производства, показатели экологичности и ресурсоэффективности.

Конкурс призван повысить конкурентоспособность отечественной продукции, способствовать развитию импортозамещающих производств. Кроме того, он помогает продвигать и развивать региональные бренды, привлекая внимание покупателей.

В этом году ветчина из грудки и из бедра индейки, которую выпускает «Дамате» под брендом «Индилайт», вошла в сотню лучших товаров России, подтвердив свое высокое качество, безопасность и экологичность. Продукция получила признание экспертного жюри на двух этапах конкурса - областном и федеральном. Теперь в течение двух лет ветчина «Индилайт» имеет право маркироваться специальным знаком «100 лучших товаров России».

«Дамате» выпускает мясные деликатесы на крупнейшем в Европе заводе глубокой переработки индейки, открытом летом 2021 года. Это современное высокотехнологичное предприятие, где производится широкий ассортимент продукции: сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, кулинарные изделия су-вид, а также готовые к употреблению полуфабрикаты.

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