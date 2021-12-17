В Пензе назвали адреса нелегальных елочных базаров

17.12.2021 | 11:57

С 10 декабря в Пензе официально начали работу елочные базары, однако среди уличных торговцев стали попадаться и недобросовестные.

В четверг, 16 декабря, чиновники объехали точки в Первомайском районе и выявили несколько несанкционированных объектов: на Мира, 55, и в районе Бийской.

«У граждан отсутствовали документы на право размещения, а также о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Должностными лицами администрации района на продавцов составлены протоколы об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего в Пензе официально могут работать 82 базара с хвойными деревьями - именно столько договоров администрация города заключила с предпринимателями. У них есть документы, подтверждающие происхождение и безопасность елок.