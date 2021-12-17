Общество

В Пензе на подарки для детей выделили почти миллион рублей

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С 20 декабря новогодние наборы от Деда Мороза начнут получать городские мальчишки и девчонки. 10 460 подарков вручат ребятам, проживающим в Пензе. Речь идет о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Малообеспеченные семьи, которые получают пособие на ребенка, дети, которые находятся в социально опасном положении, многодетные малообеспеченные семьи, семьи, которые имеют детей-инвалидов», - уточнила начальник Социального управления г. Пензы Ирина Федонина.

3 600 коробок со сладостями и пожеланиями от губернатора Олега Мельниченко закуплены на средства из областного бюджета, из муниципального почти миллион рублей выделили на приобретение более чем 5 000 кульков. Часть подарков - помощь спонсоров.

В списке на получение - дети в возрасте от 1 года до 14 лет включительно.

«Новогодние подарки будут вручаться учреждениями социального обслуживания населения Пензы по районам. Все семьи, которые находятся в реестрах, комиссией будут рассмотрены и приглашены, чтобы этот подарок получить. Кроме того, 28 декабря в драматическом театре запланировано проведение праздничного новогоднего представления для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы планируем пригласить туда 600 детей», - рассказала Ирина Федонина.

В социальном управлении решают, как Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять детей с инвалидностью. Возможно, ребята увидят новогодних персонажей под своими окнами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А пенсионерам подарки на Новый год?

Гость||

Гость писал(a):

А пенсионерам подарки на Новый год?
Повышение цен,самый лучший подарок для пенсионера...

Гость||

Пенсам как всегда булыку!

Гость||

А почему они в трудной жизненной ситуации? А государство не в силах сделать что бы не было у дитей трудных ситуаций?

Гость||

А кто детям создал трудную жизненную ситуацию?

Гость||

Гость писал(a):

А кто детям создал трудную жизненную ситуацию?
Всё индивидуально. Но многие семьи попадают в трудную жизненную ситуацию сразу по факту рождения ребёнка.

Гость||

Гость писал(a):

Пенсам как всегда булыку!
О пенсионерах не думают. А должны. Чтобы понять общество надо посмотреть как они относятся к старикам. И всё сразу понятно.

Гость||

Гость|17.12.2021 19:31|

Гость писал(a):

Пенсам как всегда булыку!

О пенсионерах не думают. А должны. Чтобы понять общество надо посмотреть как они относятся к старикам. И всё сразу понятно.

Ну ну не ври для пенсов создали ковид милиарды на создание потратили изначально планировали что смерть будет быстрой и безболезненной ,а получилось как всегда ...

Гость||

Гость|17.12.2021 19:31|

Гость писал(a):

Пенсам как всегда булыку!

О пенсионерах не думают. А должны. Чтобы понять общество надо посмотреть как они относятся к старикам. И всё сразу понятно.

Гость||

https://islamnews.ru/2021/11/15/tsargrad-nashel-v-krovi-vaktsinirovannykh-mikrochipy

Европейские учёные-патологоанатомы при вскрытии тел граждан, умерших после вакцинации от ковида, обнаруживают у них микрочипы.

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