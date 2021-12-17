В Пензе на подарки для детей выделили почти миллион рублей

17.12.2021 | 18:13

С 20 декабря новогодние наборы от Деда Мороза начнут получать городские мальчишки и девчонки. 10 460 подарков вручат ребятам, проживающим в Пензе. Речь идет о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Малообеспеченные семьи, которые получают пособие на ребенка, дети, которые находятся в социально опасном положении, многодетные малообеспеченные семьи, семьи, которые имеют детей-инвалидов», - уточнила начальник Социального управления г. Пензы Ирина Федонина.

3 600 коробок со сладостями и пожеланиями от губернатора Олега Мельниченко закуплены на средства из областного бюджета, из муниципального почти миллион рублей выделили на приобретение более чем 5 000 кульков. Часть подарков - помощь спонсоров.

В списке на получение - дети в возрасте от 1 года до 14 лет включительно.

«Новогодние подарки будут вручаться учреждениями социального обслуживания населения Пензы по районам. Все семьи, которые находятся в реестрах, комиссией будут рассмотрены и приглашены, чтобы этот подарок получить. Кроме того, 28 декабря в драматическом театре запланировано проведение праздничного новогоднего представления для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы планируем пригласить туда 600 детей», - рассказала Ирина Федонина.

В социальном управлении решают, как Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять детей с инвалидностью. Возможно, ребята увидят новогодних персонажей под своими окнами.