Общество

Министр Комаров предложил изменить зарплату пензенских педагогов

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Министр образования Пензенской области Алексей Комаров предложил депутатам Заксобра изменить зарплату педагогов.

Об этом он написал на своей странице в Instagram в четверг, 16 декабря.

«Сегодня принял участие в совместном заседании комитетов Законодательного собрания и представил три законопроекта для очередной сессии парламента. Изменения направлены на повышение заработной платы педагогов и улучшение условий содержания детей в школах и детсадах», - говорится в посте министра.

Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте Заксобра. В частности, в пояснительной записке напоминается, что оплата труда бюджетникам планируется с учетом увеличения минимального размера оплаты труда c 1 января 2022 года с 12 792 до 13 617 рублей (+6,44%).

B связи с этим предлагается установить базовую величину годового фонда оплаты труда для воспитателей по отношению к МРОТ в кратности 1,3901 в городских округах и поселениях и 1,5597 - в сельских поселениях, говорится в документе.

Кратность к минимальному размеру оплаты труда для учителей предлагается установить в размере 1,454 в городах и 1,584 - в сельской местности.

Для педагогов дополнительного образования корректировка базовой величины годового фонда оплаты труда по отношению к МРОТ составит 1,454.

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Источник — фото www.instagram.com/ap_komarov
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Гость||

Ни о чем

Гость||

они должны работать за идею а не за деньги

Гость||

Обещания изменений должны быть в 2024 году...

Сейчас рано.

Гость||

Гость писал(a):

они должны работать за идею а не за деньги
поработай и ты за идею

Гость||

что за вода?

Гость||

Иди и работай сам за идею. Уже многие работали за СВЕТЛОЕ, будущий коммунизм. А получили пенсионный ананизм.

Гость||

А,в общепите не желаете повысить зарплату?что бы повара работали и не увольнялись с вашими каждодневными проверками.

Гость||

Готовите плохо, одни жалобы на вас - неположенно!

Гость||

Гость писал(a):

поработай и ты за идею
так я почти так и работаю

Гость||

Тогда пусть родители сами в столовой по очереди готовят за 15 тыс.

Гость||

мы заявление написали об отказе от обедов (дети сами попросили - жалко им нас, что мы платим за то что есть невозможно).

Гость||

Гость писал(a):

Тогда пусть родители сами в столовой по очереди готовят за 15 тыс.
Так сожрёте ишо на 20 тыс.

Гость||

министр каких комаров?

Гость||

Гость писал(a):

министр каких комаров?
Кровососов

Гость||

14.53.отсосником работаешь?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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