Министр Комаров предложил изменить зарплату пензенских педагогов

17.12.2021 | 14:11

Министр образования Пензенской области Алексей Комаров предложил депутатам Заксобра изменить зарплату педагогов.

Об этом он написал на своей странице в Instagram в четверг, 16 декабря.

«Сегодня принял участие в совместном заседании комитетов Законодательного собрания и представил три законопроекта для очередной сессии парламента. Изменения направлены на повышение заработной платы педагогов и улучшение условий содержания детей в школах и детсадах», - говорится в посте министра.

Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте Заксобра. В частности, в пояснительной записке напоминается, что оплата труда бюджетникам планируется с учетом увеличения минимального размера оплаты труда c 1 января 2022 года с 12 792 до 13 617 рублей (+6,44%).

B связи с этим предлагается установить базовую величину годового фонда оплаты труда для воспитателей по отношению к МРОТ в кратности 1,3901 в городских округах и поселениях и 1,5597 - в сельских поселениях, говорится в документе.

Кратность к минимальному размеру оплаты труда для учителей предлагается установить в размере 1,454 в городах и 1,584 - в сельской местности.

Для педагогов дополнительного образования корректировка базовой величины годового фонда оплаты труда по отношению к МРОТ составит 1,454.