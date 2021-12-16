Общество

За сутки COVID-19 подтвердился у 325 жителей Пензенской области

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В четверг, 16 декабря, региональный оперативный штаб сообщил о 325 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

237 человек (73%) заболели в Пензе, 43 - в Пензенском районе, 12 - в Кузнецком.

Далее по убывающей заболеваемость выглядит так: Белинский район (7), Пачелмский район и город Заречный (по 5), Каменский (4), Городищенский (3), Колышлейский и Сердобский (по 2), Иссинский, Камешкирский, Лунинский, Сосновоборский и Шемышейский районы (по 1).

Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в Пензенской области достигло 97 437. За этот период выздоровели 73 772 пациента, в том числе 574 были выписаны 15 декабря.

Скончались за это время 4 474 заболевших. 17 смертей было зарегистрировано также 15-го числа.

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Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,

Гость||

Не стройте небольшой крематорий, ни для каких и даже инфекционных трупов за счёт бюджета.

Никому не выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения.

Не делайте красивые, ухоженные колумбарии в Чемодановке и на Н-Западном кладбищах, в Бессоновке и Терновке.

Не будет за ними ухода и ничего не окупится.

Роспотребнадзор контролирует захоронение ковидных трупов.

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