За сутки COVID-19 подтвердился у 325 жителей Пензенской области

16.12.2021 | 13:30

В четверг, 16 декабря, региональный оперативный штаб сообщил о 325 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

237 человек (73%) заболели в Пензе, 43 - в Пензенском районе, 12 - в Кузнецком.

Далее по убывающей заболеваемость выглядит так: Белинский район (7), Пачелмский район и город Заречный (по 5), Каменский (4), Городищенский (3), Колышлейский и Сердобский (по 2), Иссинский, Камешкирский, Лунинский, Сосновоборский и Шемышейский районы (по 1).

Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в Пензенской области достигло 97 437. За этот период выздоровели 73 772 пациента, в том числе 574 были выписаны 15 декабря.

Скончались за это время 4 474 заболевших. 17 смертей было зарегистрировано также 15-го числа.