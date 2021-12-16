Общество

В Пензе рассказали об одновременной прививке от гриппа и коронавируса

Печать

Иммунизация против гриппа в регионе в рамках нацпроекта завершена. Теперь заботиться о вакцинации пензенцев должны их работодатели, закупая препараты за счет предприятий и организаций. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области. Заместитель руководителя ведомства Марина Воробьева отмечает, что прививку от вирусной инфекции сделали чуть больше 50% жителей региона, а для коллективного иммунитета необходимо 60%.

«В этом году у нас заболеваемость гриппом в течение 2021 года была снижена и практически не регистрировалась. На настоящий момент у нас трое заболевших гриппом - это грипп H3N2. Что касается вакцинации от гриппа, то ее сделать не поздно на настоящий момент, учитывая, что подъем волны гриппа мы ждем к началу февраля», - сообщила Марина Воробьева.

Один из самых часто задаваемых вопросов медикам - можно ли вводить эту вакцину вместе с препаратом от коронавируса. В региональном минздраве говорят, что в пока разрешительных документов у них нет, однако в инструкции к «Спутнику V» побочные эффекты от двух прививок одновременно отсутствуют.

«Учитывая, что у нас пока нет ни постановления, ни распоряжения, ни приказов Минздрава, мы пока совместно эти две вакцины не делаем. Но уже достоверно известно: если человек вакцинирован от коронавирусной инфекции и через месяц вакцинирован от гриппа либо, наоборот, сначала - от гриппа, потом - от коронавирусной инфекции, это дополнительная стимуляция иммунитета у гражданина», - отметила Марина Воробьева.

Защиту от COVID-19 уже получили 734 тысячи пензенцев. Для преодоления порога в 80% необходимо вакцинировать еще около 110 тысяч человек.

На брифинге также говорили об иммунизации беременных, кормящих, несовершеннолетних и представителей старшего поколения. Зашла речь и о штамме «омикрон».

«Как поведет себя штамм на территории Российской Федерации, Европы, мы пока не знаем, но его распространение идет быстро. По прогнозам, количество случаев, которые есть на сегодняшний день, увеличится в 8 раз к концу следующей недели и в 40 раз - к Новому году», - предупредила Марина Воробьева.

Она добавила, что отечественные вакцины действенны и по отношению к штамму, зародившемуся в Африке.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
0
 
Гость||

Да уж искололи все от гриппа не знай кому! Как сделать-то ? Вы читайте, что пишите в разных новостях!

Гость||

« добавила, что отечественные вакцины действенны и по отношению к штамму, зародившемуся в Африке.»

Наша вакцина -самая вакцинистая в мире! Даже в Африке! Марина жжёт

Гость||

Расскажите это кошкиной бабушке!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте