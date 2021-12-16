В Пензе рассказали об одновременной прививке от гриппа и коронавируса

16.12.2021 | 18:55

Иммунизация против гриппа в регионе в рамках нацпроекта завершена. Теперь заботиться о вакцинации пензенцев должны их работодатели, закупая препараты за счет предприятий и организаций. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области. Заместитель руководителя ведомства Марина Воробьева отмечает, что прививку от вирусной инфекции сделали чуть больше 50% жителей региона, а для коллективного иммунитета необходимо 60%.

«В этом году у нас заболеваемость гриппом в течение 2021 года была снижена и практически не регистрировалась. На настоящий момент у нас трое заболевших гриппом - это грипп H3N2. Что касается вакцинации от гриппа, то ее сделать не поздно на настоящий момент, учитывая, что подъем волны гриппа мы ждем к началу февраля», - сообщила Марина Воробьева.

Один из самых часто задаваемых вопросов медикам - можно ли вводить эту вакцину вместе с препаратом от коронавируса. В региональном минздраве говорят, что в пока разрешительных документов у них нет, однако в инструкции к «Спутнику V» побочные эффекты от двух прививок одновременно отсутствуют.

«Учитывая, что у нас пока нет ни постановления, ни распоряжения, ни приказов Минздрава, мы пока совместно эти две вакцины не делаем. Но уже достоверно известно: если человек вакцинирован от коронавирусной инфекции и через месяц вакцинирован от гриппа либо, наоборот, сначала - от гриппа, потом - от коронавирусной инфекции, это дополнительная стимуляция иммунитета у гражданина», - отметила Марина Воробьева.

Защиту от COVID-19 уже получили 734 тысячи пензенцев. Для преодоления порога в 80% необходимо вакцинировать еще около 110 тысяч человек.

На брифинге также говорили об иммунизации беременных, кормящих, несовершеннолетних и представителей старшего поколения. Зашла речь и о штамме «омикрон».

«Как поведет себя штамм на территории Российской Федерации, Европы, мы пока не знаем, но его распространение идет быстро. По прогнозам, количество случаев, которые есть на сегодняшний день, увеличится в 8 раз к концу следующей недели и в 40 раз - к Новому году», - предупредила Марина Воробьева.

Она добавила, что отечественные вакцины действенны и по отношению к штамму, зародившемуся в Африке.