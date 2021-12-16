Пензенская Госавтоинспекция предупредила водителей о снегопаде

16.12.2021 | 17:23

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД предупредили, что в ближайшие дни в области ожидается снег.

Из-за погодных условий на дорогах региона может образоваться наледь. В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными, осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, боковой интервал. Не следует делать резких маневров, перестроений.

«Рекомендуется в период выпадения обильных осадков минимизировать поездки на личном автомобиле и пользоваться услугами общественного транспорта», - добавили в УГИБДД

17 декабря, по прогнозам синоптиков, в Пензенской области возможен снег с дождем. Дневная температура воздуха составит +1 °С, ночью термометр покажет -1 °С. Такая же погода ожидается 18-го числа.

Обильный снегопад в регионе может быть 19 декабря. Температура воздуха днем опустится до -3 °С. Прогнозируется ветер (до 15 м/с).