Названа дата основного заседания суда по иску к главному санврачу области

16.12.2021 | 15:29

В четверг, 16 декабря, в Пензенском областном суде состоялось последнее предварительное заседание по иску жителя региона к главному государственному санитарному врачу Пензенской области Михаилу Перекусихину и управлению Роспотребнадзора.

Первоначально истец требовал признать противоречащими федеральному законодательству пункты постановления от 7 октября 2021 года № 3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям». В них идет речь об обязательной вакцинации определенных категорий граждан и о понуждении руководителей и индивидуальных предпринимателей организовать проведение прививок сотрудникам до конкретных дат.

24 ноября из постановления удалили пункт об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим лиц, не имеющих прививки от COVID-19.

1 декабря на заседании суда истец оспорил некоторые положения постановления в редакции от 17 и 24 ноября.

9 декабря в суде было озвучено письмо от Министерства здравоохранения Российской Федерации о том, что постановление главного государственного санитарного врача Пензенской области в последней редакции не противоречит нормативно-правовым актам Минздрава РФ.

«На последнем предварительном заседании истец уточнил свои требования. Основное заседание назначено на 22 декабря», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.