Общество

Названа дата основного заседания суда по иску к главному санврачу области

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В четверг, 16 декабря, в Пензенском областном суде состоялось последнее предварительное заседание по иску жителя региона к главному государственному санитарному врачу Пензенской области Михаилу Перекусихину и управлению Роспотребнадзора.

Первоначально истец требовал признать противоречащими федеральному законодательству пункты постановления от 7 октября 2021 года № 3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям». В них идет речь об обязательной вакцинации определенных категорий граждан и о понуждении руководителей и индивидуальных предпринимателей организовать проведение прививок сотрудникам до конкретных дат.

24 ноября из постановления удалили пункт об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим лиц, не имеющих прививки от COVID-19.

1 декабря на заседании суда истец оспорил некоторые положения постановления в редакции от 17 и 24 ноября.

9 декабря в суде было озвучено письмо от Министерства здравоохранения Российской Федерации о том, что постановление главного государственного санитарного врача Пензенской области в последней редакции не противоречит нормативно-правовым актам Минздрава РФ.

«На последнем предварительном заседании истец уточнил свои требования. Основное заседание назначено на 22 декабря», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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Гость||

молодос какой мужик этот

Гость||

Гость писал(a):

молодос какой мужик этот
Молодос, только бестолку будет все.

Гость||

Чтоб его разорвало этого толстопузого! Тьфу!

Гость||

"Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 31 января включительно.

Соответствующее постановление в среду, 15 декабря, подписал губернатор Олег Мельниченко. Документ размещен на сайте правительства."

И это на фоне снижения заболевания и больничных коек. ( по официальным данным).

Имя: Гость
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