Названа дата основного заседания суда по иску к главному санврачу области

В четверг, 16 декабря, в Пензенском областном суде состоялось последнее предварительное заседание по иску жителя региона к главному государственному санитарному врачу Пензенской области Михаилу Перекусихину и управлению Роспотребнадзора.
Первоначально истец требовал признать противоречащими федеральному законодательству пункты постановления от 7 октября 2021 года № 3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям». В них идет речь об обязательной вакцинации определенных категорий граждан и о понуждении руководителей и индивидуальных предпринимателей организовать проведение прививок сотрудникам до конкретных дат.
24 ноября из постановления удалили пункт об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим лиц, не имеющих прививки от COVID-19.
1 декабря на заседании суда истец оспорил некоторые положения постановления в редакции от 17 и 24 ноября.
9 декабря в суде было озвучено письмо от Министерства здравоохранения Российской Федерации о том, что постановление главного государственного санитарного врача Пензенской области в последней редакции не противоречит нормативно-правовым актам Минздрава РФ.
«На последнем предварительном заседании истец уточнил свои требования. Основное заседание назначено на 22 декабря», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.
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молодос какой мужик этот