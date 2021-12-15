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Общество

Руководство пензенской школы отказало отцу во встрече с детьми

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В Пензенской области много разведенных пар, чьи дети оказались в некомфортной ситуации из-за разногласий родителей. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова, подводя предварительные итоги работы с обращениями граждан в 2021 году.

«Выявляется большое количество фактов дискомфортного проживания детей в семьях разведенных родителей. Работа уполномоченного по правам ребенка на 60-70% состоит из разрешения конфликтных ситуаций, при которых нарушаются права детей. Не в меньшей степени переживают психологический дискомфорт и их родители», - уточнила Столярова.

Так, в Пензенской области живет женщина с двумя детьми, отец которых переехал в Москву. Мужчина обеспечивает сына и дочь материально, но мать ограничивает их общение с родителем (даже по телефону).

Когда мужчина в очередной раз приехал в Пензенскую область и пришел в школу, где учатся его дети, руководство образовательного учреждения отказало ему во встрече без разрешения матери.

«Пришлось разъяснить педагогам, что родители имеют равные права и обязанности по содержанию и воспитанию детей и на общение с ними», - подчеркнула детский омбудсмен.

В итоге дети смогли дважды пообщаться с отцом (в этот день и на следующий) и договориться о следующей встрече.

«Разве можно лишать детей радости от общения с родителем, если он заботливый отец, хотя и живет отдельно? Дети не должны страдать при разводе родителей», - резюмировала Елена Столярова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Разве можно лишать детей радости от общения с родителем, если он заботливый отец, хотя и живет отдельно? Дети не должны страдать при разводе родителей», - резюмировала Елена Столярова.
Где то попу рвёт а где алкота детьми в футбол играет не видит.

Гость||

Такая умная, сидит в кабинетике разъясняет всякую ерунду за 200тыщ, тьфу!

Гость||

Реальные дела и помощь людям где?

Гость||

Короче говоря во всём мире так и в СССР было - если мать забрала детей к себе значит она сама может их обеспечить и ни копейки она не должна получать от отца , а отец должен взять детей к себе , так везде и только у нас культ Пиз..в !!!! Боря Ельцин постарался !!!!

Имя: Гость
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