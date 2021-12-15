Общество

Пензенских добровольцев наградили денежными сертификатами

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Звонкое спасибо сказали пензенской молодежи, вручив денежные сертификаты тем, кто в течение года безвозмездно оказывал помощь людям.

Кристина Громова благодаря своей деятельности обогатилась на 40 000 рублей. Студентка строительного университета и по совместительству руководитель волонтерского центра при вузе стала победительницей премии «Доброволец Сурского края - 2021».

«На самом деле, пришла по зову своих одногруппников, не думала, что это будет мне интересно. Но спустя месяц-два я поняла, что это действительно мое, так как тут развиваются и личностные лидерские качества, я могу свой опыт показать. Поэтому осталась и дальше развиваюсь в этой деятельности», - рассказала студентка ПГУАС Кристина Громова.

И таких, как девушка, в области более 100 000 человек. В период пандемии количество молодых людей, пожелавших вступивших в ряды добровольцев, значительно выросло.

«Все считали, что нельзя оставлять незащищенные слои населения, поэтому пришли на помощь в нелегкий момент. Основные сферы деятельности - это социальное волонтерство, событийное, а также культурное», - отметила специалист Многофункционального молодежного центра Пензенской области Елена Баталина.

Мероприятие в центре культурного развития «Дом офицеров» приурочили к Международному дню добровольцев. Премий удостоились и целые объединения - они получили по 50 000 рублей, а по 200 000 было выделено на реализацию социальных проектов, о которых авторы рассказывали представителям законодательной и исполнительной власти.

«Я всегда стараюсь на этих встречах не просто присутствовать, а от молодежи записываю идеи, инициативы, даже поручения. Поэтому сегодня мне показалось, что правильно был задан вопрос о создании единой информационной системы для волонтерского движения Пензенской области, чтобы в этой системе можно было не только взаимодействовать друг с другом, но и чтобы формировались волонтерские часы, которые пригодятся им в будущем», - пояснил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Он предложил обратить внимание и на так называемых серебряных добровольцев, то есть людей постарше, которым можно организовать бесплатное посещение учреждений культуры и спорта. Кроме того, в ближайшее время решится вопрос об учреждении знака «Волонтер Сурского края».

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

благодаря своей деятельности обогатилась на 40 000 рублей.
Разве так можно обижать,зачем?

Обогощаются вороватые чиновники на коррупционных схемах...

Гость||

Ягов, верни планетарий!

Гость||

Волонтёр это про бесплатно. А здесь просто очередные бюджетники

Не бывает немножечко беременных

Гость||

Так вон оно что, оказывается, так называемые волонтёры, как впрочем и все, за бабло изображают из себя

Гость||

Опять блатным ништяки выдали! Награждают обычно показушников, которые к кормушке лезут, как помощники депутатов и других дармоедов! А настоящие герои-безимянные, их всегда обманывают официоз , а им все равно!

Гость||

Брехня, как всегда!

Гость||

Ягов знает что по чем, судя по хитрой физиономии

Гость||

Гость писал(a):

Опять блатным ништяки выдали! Награждают обычно показушников, которые к кормушке лезут, как помощники депутатов и других дармоедов! А настоящие герои-безимянные, их всегда обманывают официоз , а им все равно!
Волонтёр - это бесплатно! Солидарна! Моя дочь на многих мероприятия выдвигается, с утра и до ночи, но что-то вот даже не пригласили! не для "своих")))

Имя: Гость
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