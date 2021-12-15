Обнародована суточная статистика по заболеваемости COVID в области

15.12.2021 | 13:12

В среду, 15 декабря, региональный оперативный штаб обнародовал статистику по заболеваемости COVID-19 в Пензенской области.

За сутки выявили 330 заразившихся. Общее число случаев коронавирусной инфекции в регионе достигло 97 112.

Новые пациенты прибавились в Пензе (242), Пензенском (33), Пачелмском, Кузнецком (по 7), Каменском, Сердобском (по 6) районах, в ЗАТО Заречный (5).

Также в суточную статистику вошли Лопатинский, Тамалинский (по 4 заразившихся), Малосердобинский, Неверкинский, Никольский (по 3), Белинский, Бессоновский (по 2), Колышлейский, Лунинский, Шемышейский (по 1) районы.

За сутки медики выписали 537 пациентов, общее количество выздоровлений в регионе составило 73 198. Зарегистрировано 14 новых смертей. Всего с начала эпидемии скончалось 4 460 жителей области.