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Общество

Обнародована суточная статистика по заболеваемости COVID в области

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В среду, 15 декабря, региональный оперативный штаб обнародовал статистику по заболеваемости COVID-19 в Пензенской области.

За сутки выявили 330 заразившихся. Общее число случаев коронавирусной инфекции в регионе достигло 97 112.

Новые пациенты прибавились в Пензе (242), Пензенском (33), Пачелмском, Кузнецком (по 7), Каменском, Сердобском (по 6) районах, в ЗАТО Заречный (5).

Также в суточную статистику вошли Лопатинский, Тамалинский (по 4 заразившихся), Малосердобинский, Неверкинский, Никольский (по 3), Белинский, Бессоновский (по 2), Колышлейский, Лунинский, Шемышейский (по 1) районы.

За сутки медики выписали 537 пациентов, общее количество выздоровлений в регионе составило 73 198. Зарегистрировано 14 новых смертей. Всего с начала эпидемии скончалось 4 460 жителей области.

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Гость||

Где дурачек с крематорием?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За сутки выявили 330 заразившихся
penzainform.ru писал(a):
За сутки медики выписали 537 пациентов
Здоровых подвозят что ли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За сутки выявили 330 заразившихся.
Какой целевой показатель запланирован на конец года? 300? Или поднапряжемся и сделаем 250?

Имя: Гость
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