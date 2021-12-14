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Общество

За 11 месяцев в регионе выявили более 200 случаев энерговоровства

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Специалисты участков баланса и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» выявили 202 случая безучетного потребления в объеме почти 1,2 млн кВт*ч за 11 месяцев 2021 года.

Стоимость похищенной электроэнергии (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся услуг по передаче электроэнергии) составила более 1,8 млн рублей.

Помимо этого, пензенскими энергетиками составлено 11 актов по бездоговорному потреблению в объеме 162 тыс. кВт*ч. Ущерб, причиненный сетевой компании, составил 526 тыс. рублей.

Наибольшее число актов о безучетном энергопотреблении составлено в Мокшанском и Бессоновском районах - 51 и 39 соответственно. Недобросовестным потребителям придется выплатить доначисления почти на 1,4 млн рублей.

От 13 до 19 случаев выявлено в Городищенском, Кузнецком и Лунинском районах. Объем украденной электроэнергии составил 164,3 тыс. кВт*ч.

Специалистами «Пензаэнерго» установлено 4 случая бездоговорного потребления электроэнергии в Кузнецком, по 2 - в Мокшанском и Тамалинском, по 1 - в Пензенском, Городищенском и Бессоновском районах.

Недобросовестные потребители оплачивают не только доначисления за потраченную электроэнергию (по нормативу с повышающим коэффициентом в десятикратном размере). Им также грозит штраф по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа».

Для физических лиц сумма штрафа составит от 10 до 15 тыс., для должностных - от 30 до 80 тыс., юридическим лицам придется выплатить от 100 до 200 тыс. рублей. Должностные лица вместо штрафа могут быть подвергнуты дисквалификации на срок до двух лет.

При уличении потребителей в повторном самовольном подключении к сетям размеры административных штрафов увеличиваются соответственно до 30, 200 и 300 тыс. рублей, а срок дисквалификации должностных лиц - до трех лет.

Нарушителям, похитившим электроэнергию на сумму от 250 тысяч рублей, грозит привлечение к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ с наказанием в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ежедневно сотрудники групп баланса и учета электроэнергии проводят подомовой обход потребителей частного сектора поселков области и инспектируют производственные предприятия с целью проверки приборов учета, выявления несанкционированного подключения к электрической сети.

Энергетики филиала «Пензаэнерго» обращаются к жителям области: обо всех случаях хищения электроэнергии, самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета просьба сообщать в контактный центр «Россети» 8-800-220-0-220 (круглосуточно) или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства. Анонимность гарантирована.

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