Кузнечанка в суде доказала, что припарковалась по правилам

10.04.2024 | 15:57

Кузнечанка сумела обжаловать в суде штраф в размере 1 500 рублей за стоянку в неположенном месте. 23 января 2024 года женщина оставила автомобиль на улице Белинского рядом с торговым центром в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Нарушение правил зафиксировало техническое средство, работавшее в автоматическом режиме, и автолюбительнице пришло постановление о назначении штрафа.

Документ вызвал у женщины недоумение, поскольку она помнила, что там, где припарковала машину, летом была разметка для стоянки.

Кузнечанка попыталась обжаловать штраф в ГИБДД, но получила отказ. Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало проверку и выяснило: знак «Остановка запрещена» установлен в спорном месте без законных оснований.

Сотрудники прокуратуры посоветовали автолюбительнице обратиться в суд, чтобы отменить неправомерно назначенный штраф, и разъяснили порядок действий.

«Суд, приняв во внимание отсутствие законных оснований для установки на улице Белинского (в сторону улицы Дарвина) знака 3.27 «Остановка запрещена», удовлетворил жалобу женщины об отмене постановления в связи с отсутствием состава административного правонарушения, прекратив производство по делу», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Кузнецкого районного суда.