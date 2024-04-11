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Общество

В Пензе должник поспешил исправиться ради сохранения Audi А6

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Житель Пензы накопил 30 штрафов ГИБДД на общую сумму свыше 20 тысяч рублей. Горожанин на своей Audi А6 любил превышать скорость, но не хотел расплачиваться за это, игнорируя постановления.

В отношении автолюбителя судебные приставы возбудили исполнительные производства.

«Было установлено, что у должника имеется автомобиль, на который был наложен арест, и должнику было вручено постановление о его изъятии и передаче на реализацию в счет погашения задолженностей», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Узнав, что его «железного коня» собираются продать, мужчина поспешил в отделение судебных приставов и полностью погасил задолженность, включая исполнительский сбор.

Ранее сообщалось о 37-летнем водителе из Каменки. Мужчина не уплатил 64 штрафа за нарушение правил дорожного движения, общий долг составил более 50 тысяч рублей. Судебный пристав объявил машину нарушителя в розыск, а самому автомобилисту запретил выезд за пределы РФ. Вскоре долг был погашен.

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