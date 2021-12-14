В Пензенской области за неделю выявили более 3 000 случаев ОРВИ

14.12.2021 | 11:53

За минувшую неделю в Пензенской области зарегистрировали 3 204 случая заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель на 4,9% выше того, что был зафиксирован на предыдущей неделе (3 053), и на 14,7% выше уровня эпидпорога. В целом эпидемиологическая ситуация по-прежнему характеризуется как нестабильная с высоким уровнем заболеваемости населения.

Больше всего случаев выявляют в Мокшанском, Сердобском, Нижнеломовском, Лопатинском, Камешкирском, Башмаковском, Городищенском, Сосновоборском, Шемышейском, Лунинском, Никольском, Неверкинском и Пензенском районах.

«Пороговый уровень заболеваемости превышен среди лиц старше 15 лет на 93,1% (предыдущая неделя: +97,0%)», - уточнили в РПН.

Что касается Пензы, то тут за неделю зарегистрировали 1 061 случай ОРВИ. Это на 12,3% больше, чем на предыдущей неделе, когда было 945.

«Заболеваемость ОРВИ среди детей в Пензе в течение 49-й недели во всех возрастных группах детей ниже контрольного уровня, по взрослому населению превышение на 34,6%», - заключили специалисты управления.