Депутат рассказал, как у Олимпийской аллеи 1 человек развел 7 костров

14.12.2021 | 15:53

Во вторник, 14 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы народные избранники обсудили муниципальный лесной контроль.

Депутат Юрий Зиновьев поднял вопрос о кострах, на которые в соцсетях жалуются жители Пензы. В частности, горожан тревожит огонь на Олимпийской аллее.

«Вчера насчитал семь костров. Один человек бегает, сжигает [ветки]», - отметил Зиновьев. Он поинтересовался, сколько людей контролирует зеленый городской массив.

Начальник управления ЖКХ города Анатолий Синичкин сообщил, что в штате его ведомства нет таких сотрудников.

Депутаты выразили недовольство данной ситуацией. В Пензе около десяти гектаров лесных массивов, за которыми должны следить минимум три лесника, однако специалистов нет.

Анатолий Синичкин заявил, что намерен обратиться в финансовое управление с просьбой расширить штат и предусмотреть в нем сотрудников с функциями лесных контролеров.

Жалобы на костры в лесу на Западной Поляне начали поступать еще в ноябре. Так, жительница Пензы поделилась в соцсети информацией о двух огромных кострах у спорткомплекса «Дизель-Арена», которые горели 20 ноября. Горожанка, по ее словам, позвонила из дома в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации областного центра и в МЧС. Однако на следующий день, когда она специально пришла в лес, костры все еще догорали, виднелось небольшое пламя.

В ГУ МЧС сообщили, что специалисты выезжали по вызову и выяснили, что с разрешения дирекции парка производится сжигание порубочных остатков.