Депутат рассказал, как у Олимпийской аллеи 1 человек развел 7 костров

Во вторник, 14 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы народные избранники обсудили муниципальный лесной контроль.
Депутат Юрий Зиновьев поднял вопрос о кострах, на которые в соцсетях жалуются жители Пензы. В частности, горожан тревожит огонь на Олимпийской аллее.
«Вчера насчитал семь костров. Один человек бегает, сжигает [ветки]», - отметил Зиновьев. Он поинтересовался, сколько людей контролирует зеленый городской массив.
Начальник управления ЖКХ города Анатолий Синичкин сообщил, что в штате его ведомства нет таких сотрудников.
Депутаты выразили недовольство данной ситуацией. В Пензе около десяти гектаров лесных массивов, за которыми должны следить минимум три лесника, однако специалистов нет.
Анатолий Синичкин заявил, что намерен обратиться в финансовое управление с просьбой расширить штат и предусмотреть в нем сотрудников с функциями лесных контролеров.
Жалобы на костры в лесу на Западной Поляне начали поступать еще в ноябре. Так, жительница Пензы поделилась в соцсети информацией о двух огромных кострах у спорткомплекса «Дизель-Арена», которые горели 20 ноября. Горожанка, по ее словам, позвонила из дома в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации областного центра и в МЧС. Однако на следующий день, когда она специально пришла в лес, костры все еще догорали, виднелось небольшое пламя.
В ГУ МЧС сообщили, что специалисты выезжали по вызову и выяснили, что с разрешения дирекции парка производится сжигание порубочных остатков.
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penzainform.ru писал(a):Депутат от Единой России, т.е. это те кто застроил часть ООПТ Арбековский лес, из тех кто с радостью уничтожал лесопарк превращая его в непонятно что ,из тех кто ради коммерческой выгоды приближенных к кормушке уродовал город и кто же в здравом уме им из народа поверит после всего.