Сетевое издание|18+|Вторник|14 дек 2021|18:54
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Общество

Депутат рассказал, как у Олимпийской аллеи 1 человек развел 7 костров

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Во вторник, 14 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы народные избранники обсудили муниципальный лесной контроль.

Депутат Юрий Зиновьев поднял вопрос о кострах, на которые в соцсетях жалуются жители Пензы. В частности, горожан тревожит огонь на Олимпийской аллее.

«Вчера насчитал семь костров. Один человек бегает, сжигает [ветки]», - отметил Зиновьев. Он поинтересовался, сколько людей контролирует зеленый городской массив.

Начальник управления ЖКХ города Анатолий Синичкин сообщил, что в штате его ведомства нет таких сотрудников.

Депутаты выразили недовольство данной ситуацией. В Пензе около десяти гектаров лесных массивов, за которыми должны следить минимум три лесника, однако специалистов нет.

Анатолий Синичкин заявил, что намерен обратиться в финансовое управление с просьбой расширить штат и предусмотреть в нем сотрудников с функциями лесных контролеров.

Жалобы на костры в лесу на Западной Поляне начали поступать еще в ноябре. Так, жительница Пензы поделилась в соцсети информацией о двух огромных кострах у спорткомплекса «Дизель-Арена», которые горели 20 ноября. Горожанка, по ее словам, позвонила из дома в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации областного центра и в МЧС. Однако на следующий день, когда она специально пришла в лес, костры все еще догорали, виднелось небольшое пламя.

В ГУ МЧС сообщили, что специалисты выезжали по вызову и выяснили, что с разрешения дирекции парка производится сжигание порубочных остатков.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Депутат Юрий Зиновьев поднял вопрос о кострах, на которые в соцсетях жалуются жители Пензы. В частности, горожан тревожит огонь на Олимпийской аллее.
Депутат от Единой России, т.е. это те кто застроил часть ООПТ Арбековский лес, из тех кто с радостью уничтожал лесопарк превращая его в непонятно что ,из тех кто ради коммерческой выгоды приближенных к кормушке уродовал город и кто же в здравом уме им из народа поверит после всего.

Гость||

Петуха решил погонять поутихомирить

Гость||

Гость писал(a):

и кто же в здравом уме им из народа поверит после всего.
Скачи мимо, мамкино горе

Гость||

Гость писал(a):

Скачи мимо
а я вот с ним более согласен чем с тобой, он хоть аргументировал свое мнение а у тебя ктоме как скачи нет доводов

Гость||

Это 12 месяцев сидят у костра, кого то ждут

Гость||

Что, местечко под очередную чайхану выжигают?

Гость||

если чел на даче шашлык зажарит на мангале, то на пять косых нахлобучат! А тут без присмотра костры сутки горят и ничего, молодцы! Нахалы и враги, ужас просто!

Гость||

Этот зиновьев такой хам, ужас, приходилось сталкиваться, если бы не жена с папой,не видать ему этого местечка, вид делает, что работает, вечно ерунду какую-то спрашивает,тьфу

Гость||

Депутат от Единой России, т.е. это те кто застроил часть ООПТ Арбековский лес, из тех кто с радостью уничтожал лесопарк превращая его в непонятно что ,из тех кто ради коммерческой выгоды приближенных к кормушке уродовал город

Пчелы против меда? Что то вы недоговариваете

Гость||

Гость писал(a):

Скачи мимо

а я вот с ним более согласен чем с

Просто скачи тоже

Гость||

Костры жгут уже 3-ю неделю. От дыма уже дышать нечем в домах на Мира. В подъездах стоит запах дыма. Одежда пропахла дымом. Окна в квартире нельзя открыть. Дирекция думает головой, что живут и аллергики и астматики и дети. Эту директрису пригласить на такой костерок и пусть дышит целый день.Скауты пензенские. уж сожгли бы весь лес разом и успокоились уже.

Имя: Гость
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