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Общество

13-я зарплата и корпоратив: мэр удовлетворил любопытство кузнечан

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В администрации Кузнецка удовлетворили любопытство местных жителей. Горожане задали вопросы, касающиеся приближающегося Нового года, в соцсетях, а ответы были даны во время оперативного совещания в мэрии в понедельник, 13 декабря.

«Спрашивают, сколько стоит елка на центральной площади, будет ли у сотрудников 13-я зарплата, сколько стоит корпоратив администрации», - процитировали интернет-пользователей на планерке.

«Елка нисколько не стоит. Елку нам подарили предприниматели, которые готовят площадку под строительство объекта. Она им мешает. Просто мы ее взяли за спасибо, она ни во сколько нам не обошлась, пусть народ не волнуется», - успокоил Златогорский.

13-я зарплата для сотрудников администрации будет обязательно.

«Знаю, во-первых, что у большинства сотрудников не очень большие зарплаты, и лишний рубль к Новому году не помешает. Учитывая степень ответственности и нагрузку, которую несут сотрудники администрации, это моя обязанность - найти деньги и выплатить 13-ю заработную плату», - подчеркнул мэр.

По его словам, в минувшую субботу и воскресенье работали сотрудники трех подразделений.

«У нас каждый сотрудник уникальный, выполняет уникальный объем задач, и что-то сильно большого набора желающих на эти места нет. Мне про одно подразделение рассказали: молодежь пришла посмотреть и разбежалась, потому что там ответственность большая. Вроде с дипломами, подходят, а проще телефонами торговать, нежели в администрации работать», - пояснил Златогорский.

Корпоратива в мэрии не будет. Коллектив поздравят в большом зале. Но при желании сотрудники могут собраться на свои средства и отпраздновать Новый год.

«Мы корпоративы никому не организовываем и не оплачиваем за счет бюджета, пусть народ не волнуется», - заключил глава администрации.

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