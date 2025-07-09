В Кузнецке загорелась трансформаторная подстанция

В Кузнецке в среду, 9 июля, загорелась трансформаторная подстанция. Пожар случился на улице Сухановской.
Тревожный сигнал поступил в МЧС в 12:00. Для тушения огня было использовано 2 единицы техники.
Пламя повредило подстанцию на площади 4 кв.м.
«Пострадавших и погибших не зарегистрировано», - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов областного ГУ МЧС РФ.
По данному факту проводится проверка.
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