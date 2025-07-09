В Кузнецке загорелась трансформаторная подстанция

09.07.2025 | 21:16

В Кузнецке в среду, 9 июля, загорелась трансформаторная подстанция. Пожар случился на улице Сухановской.

Тревожный сигнал поступил в МЧС в 12:00. Для тушения огня было использовано 2 единицы техники.

Пламя повредило подстанцию на площади 4 кв.м.

«Пострадавших и погибших не зарегистрировано», - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов областного ГУ МЧС РФ.

По данному факту проводится проверка.