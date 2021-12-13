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Общество

В районах Пензенской области подтвердилось 52 случая COVID-19

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В понедельник, 13 декабря, оперативный штаб Пензенской области сообщил о еще 344 зараженных коронавирусом в регионе.

География новых случаев оказалось такова: 288 пришлось на Пензу, 4 - на Заречный, остальные на районы области.

14 - на Лопатинский, 11 - на Пензенский, 5 - на Иссинский район, 4 - на Бессоновский, по 3 - на Белинский и Шемышейский, по 2 - на Каменский, Лунинский и Сердобский, по 1 - на Камешкирский, Колышлейский, Мокшанский, Пачелмский, Тамалинский и Кузнецкий районы.

Накануне оперштаб проинформировал о смерти от коронавируса 14 человек и о выписке 528 пациентов.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился в 96 437 случаях, 72 096 жителей региона выздоровели, 4 432 скончались.

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Гость||

Ну не может каждый день заболевает одинаковое число людей.

Гость||

мне фиолетово

Гость||

пора снимать ограничения

Имя: Гость
Комментарий:

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