Сетевое издание|18+|Понедельник|13 дек 2021|16:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе оштрафовали мужчину, сдавшего тест на COVID-19

Печать

В Пензе наказали мужчину, который не до конца выполнил требования, действующие в период пандемии коронавируса.

Мужчина прилетел из Узбекистана и в течение трех дней сдал тест на COVID-19 методом ПЦР, однако не загрузил результаты на сайт госуслуг.

«Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ на Едином портале государственных услуг», - подчеркнули в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Первомайский районный суд Пензы признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 7 500 рублей.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

А лаборатория, которая брала анализ не может сама отправлять анализ куда нужно?

___

Слабо Госуслуги освоить?

Гость||

Бюрократия их бумажной формы переехала в цифровую.

___

Когда не можешь совладать с Госуслугами это не бюрократия.

Гость||

Как так обязан разместить на гос услугах ? Нас уже обязали к регистрации на гос услугах?

Гость||

ОЗ очень сильно изменилась и преследует цели, далекие от здравоохранения. Об этом рассказал на научно-практической конференции "Врачи за правду" академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Он начал с того, что впервые участвовал в экспертных заседаниях ВОЗ в 1987 году. И тогда в ВОЗ прислушивались к мнениям ученых из разных стран, а решения принимались коллективно. Но теперь все иначе. Так, ВОЗ изменила определение коллективного иммунитета, постановив, что он достигается только вакцинацией.

Гость||

Слабо Госуслуги освоить?

Тебе не сложно будет у каждого столба отмечаться о том куда движешься, это же не сложно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте