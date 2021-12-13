В Пензе оштрафовали мужчину, сдавшего тест на COVID-19

В Пензе наказали мужчину, который не до конца выполнил требования, действующие в период пандемии коронавируса.
Мужчина прилетел из Узбекистана и в течение трех дней сдал тест на COVID-19 методом ПЦР, однако не загрузил результаты на сайт госуслуг.
«Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ на Едином портале государственных услуг», - подчеркнули в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Первомайский районный суд Пензы признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 7 500 рублей.
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А лаборатория, которая брала анализ не может сама отправлять анализ куда нужно?
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