В Пензе оштрафовали мужчину, сдавшего тест на COVID-19

13.12.2021 | 16:05

В Пензе наказали мужчину, который не до конца выполнил требования, действующие в период пандемии коронавируса.

Мужчина прилетел из Узбекистана и в течение трех дней сдал тест на COVID-19 методом ПЦР, однако не загрузил результаты на сайт госуслуг.

«Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ на Едином портале государственных услуг», - подчеркнули в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Первомайский районный суд Пензы признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 7 500 рублей.