В Пензе объявили конкурс на лучший новогодний объект

Жителям Пензы предлагают выбрать лучший новогодний объект в городе. Конкурс в понедельник, 13 декабря, объявила администрация областного центра.
Для этого в группе мэрии Пензы соцсети «ВКонтакте» создали специальный новогодний альбом. Разместить в нем фото украшенного объекта сможет любой пользователь. В дальнейшем голосованием выберут лучшие идеи.
Как сообщили в пресс-службе администрации, к отбору лучшего новогоднего оформления допустят объекты:
- потребительского рынка;
- промышленные предприятия;
- организации социальной сферы;
- образовательные организации;
- организации культуры;
- организации спорта;
- дворы многоквартирных домов;
- подъезды многоквартирных домов;
- частные домовладения.
Проголосовать за понравившийся объект можно, поставив лайк фотографии. Получившее наибольшее число лайков оформление признают победителем.
Голосование начнется 13 декабря и будет открыто до 26-го числа. Итоги подведут до 30-го.
Сейчас в Пензе завершается работа по праздничному оформлению города. Специалисты установили световые конструкции на Фонтанной и Театральной площадях, площади Ленина, в скверах на улице Славы и «Копилка пословиц».
Завершен монтаж главной елки города. Помимо нее, на площади Ленина глаз прохожих радуют 20 светодиодных елочек.
Новогодние деревья также появились в «Могилевском дворике», сквере Дружбы, на Соборной площади, у Дома культуры «Терновский». Установлены деревянные горки на набережной Суры, в сквере Бессмертного Полка, «Могилевском дворике».
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А приз какой в этом конкурсе?