Сетевое издание|18+|Понедельник|13 дек 2021|12:22
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Общество

В Пензе объявили конкурс на лучший новогодний объект

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Жителям Пензы предлагают выбрать лучший новогодний объект в городе. Конкурс в понедельник, 13 декабря, объявила администрация областного центра.

Для этого в группе мэрии Пензы соцсети «ВКонтакте» создали специальный новогодний альбом. Разместить в нем фото украшенного объекта сможет любой пользователь. В дальнейшем голосованием выберут лучшие идеи.

Как сообщили в пресс-службе администрации, к отбору лучшего новогоднего оформления допустят объекты:

- потребительского рынка;

- промышленные предприятия;

- организации социальной сферы;

- образовательные организации;

- организации культуры;

- организации спорта;

- дворы многоквартирных домов;

- подъезды многоквартирных домов;

- частные домовладения.

Проголосовать за понравившийся объект можно, поставив лайк фотографии. Получившее наибольшее число лайков оформление признают победителем.

Голосование начнется 13 декабря и будет открыто до 26-го числа. Итоги подведут до 30-го.

Сейчас в Пензе завершается работа по праздничному оформлению города. Специалисты установили световые конструкции на Фонтанной и Театральной площадях, площади Ленина, в скверах на улице Славы и «Копилка пословиц».

Завершен монтаж главной елки города. Помимо нее, на площади Ленина глаз прохожих радуют 20 светодиодных елочек.

Новогодние деревья также появились в «Могилевском дворике», сквере Дружбы, на Соборной площади, у Дома культуры «Терновский». Установлены деревянные горки на набережной Суры, в сквере Бессмертного Полка, «Могилевском дворике».

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

А приз какой в этом конкурсе?

Гость||

Гость писал(a):

А приз какой в этом конкурсе?
Лайки

Гость||

Только Пензенская администрация проводит конкурсы без призов... Моё почтение.

Имя: Гость
Комментарий:

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