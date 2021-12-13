В Лопатинском районе участились встречи с волками

13.12.2021 | 17:21

В лесах Лопатинского района за месяц работники охотничьих хозяйств добыли шесть волков. Специалисты отмечают, что в последние годы встречи с этими хищниками участились.

«Волк является наиболее опасным распространителем бешенства не только потому, что преимущественно от них заражаются собаки и другие животные, но и потому, что укус бешеного волка по последствиям приблизительно в 15 раз опаснее укуса бешеной собаки», - отметили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Кроме того, волки наносят урон животноводству и охотничьему хозяйству региона.

В феврале текущего года охотоведы отмечали, что случаи встреч с серыми хищниками участились в Никольском районе. Также они поделились кадрами флажкования волков. По данным на 7 февраля, в области было добыто 12 особей.