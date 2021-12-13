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Общество

На Соборной площади установят срубленную 45-летнюю ель

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Готовность номер один. На Соборную площадь прибыли сотрудники МУП «Зеленое хозяйство». Привезли железобетонное основание для новогодней ели, подогнали кран и автовышку.

Коммунальные работники ждали, когда к Спасскому собору доставят зеленую красавицу. Хвойное дерево для Пензы срубили в Неверкинском районе.

«У нас происходил внутренний конкурс. Выиграл контрагент, который дал самую минимальную цену по закупке и согласно нашему техническому требованию. У нас есть технические условия, какая она должна быть, насколько пушистая, по требованию - свыше 10 метров», - сообщил директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Андрей Денискин.

На многотонном грузовике привезли новогоднее дерево. Росла ель на протяжении 45 лет.

В разных районах города и у здания правительства в 2021 году коммунальные работники установили искусственные елки. И только к самому большому православному храму области доставили настоящее дерево.

В ближайшие дни специалисты установят зеленую красавицу и начнут ее наряжать, повесят шары и гирлянды. Простоит 12-метровая ель на Соборной площади до середины января.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Опять на халяву или РПЦ банкует?

Гость||

И не жаль им,ради двух недель загубленную ель!?Священники должны быть милосердны ко всему живому!!!А они что творят!!!

Гость||

Варварство.

Гость||

Искусственную, конечно нельзя поставить, надо было зарубить дерево

Гость||

Гость писал(a):

Опять на халяву или РПЦ банкует?
Шутите , у этих снега зимой не допросишься. Естественно бюджет, вот только зачем было такую ель губить.

Гость||

45летросла...и на тебе. С НОВЫМ ГОДОМ! ТЬФУ!

Гость||

Почему нельзя ставить искусственное дерево? Зачем рубить такое дерево ради трехнедельной забавы?

Гость||

Почему ж жрецы рпц так не любят деревья?

То сквер вырубят, то ель 45тилетнюю

Гость||

Завтра ПензаИнформа вывовор объявят за то что возраст ели раскрыли!!!))))

Гость||

Варвары, 45-ти летнюю ель срубили, чтобы только людей заманить в свои лавки.

Гость||

Гость писал(a):

Завтра ПензаИнформа вывовор объявят за то что возраст ели раскрыли!!!))))
И попку напорят))))

Гость||

Казалось бы если бы про возраст не сказали, да и пофиг сколько лет!!!

А сколько ежегодно елей вырубают! А потом 31-го числа на контейнерных площадках они валяются!

Неужели нельзя как-то рубить необходимый минимум?

Что-то вроде по заявке!

Гость||

Не мертвому дереву,а загубленному нашими священослужителями!А еще доброте и милосердию учат!Вот их истинное лицо!

Гость||

а в Серпухове где то кто то что взорвали

Гость||

Народу не угодишь, то искусственная вам не елка, то живую жалко, разберитесь уже, нытики диванные, скулящие

Имя: Гость
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