На Соборной площади установят срубленную 45-летнюю ель

13.12.2021 | 18:44

Готовность номер один. На Соборную площадь прибыли сотрудники МУП «Зеленое хозяйство». Привезли железобетонное основание для новогодней ели, подогнали кран и автовышку.

Коммунальные работники ждали, когда к Спасскому собору доставят зеленую красавицу. Хвойное дерево для Пензы срубили в Неверкинском районе.

«У нас происходил внутренний конкурс. Выиграл контрагент, который дал самую минимальную цену по закупке и согласно нашему техническому требованию. У нас есть технические условия, какая она должна быть, насколько пушистая, по требованию - свыше 10 метров», - сообщил директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Андрей Денискин.

На многотонном грузовике привезли новогоднее дерево. Росла ель на протяжении 45 лет.

В разных районах города и у здания правительства в 2021 году коммунальные работники установили искусственные елки. И только к самому большому православному храму области доставили настоящее дерево.

В ближайшие дни специалисты установят зеленую красавицу и начнут ее наряжать, повесят шары и гирлянды. Простоит 12-метровая ель на Соборной площади до середины января.