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Общество

Продуктовая корзина в области за 11 месяцев подорожала на 674 рубля

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Пензастат обнародовал стоимость минимального продуктового набора в области в ноябре текущего года. Она составила 4 447 рублей.

Это на 130 рублей больше, чем в октябре (4 327 рублей), и на 674 по сравнению с январем (3 783 рубля).

Согласно данным о средних потребительских ценах в ноябре текущего года, по сравнению с октябрем они заметно поднялись на ряд продуктов.

За месяц на 23 рубля (с 558 до 571) подорожал килограмм сливочного масла, на 13 рублей (с 317 до 330) выросла стоимость кило сосисок и сарделек.

Продолжают увеличиваться цены на подсолнечном масло, в ноябре, по данным Пензастата, литр обходился жителям области в 123 рубля, что на 3 рубля больше, чем в октябре.

Из круп значительно (на 9 рублей) подорожала гречка. Стоимость выросла с 90 рублей за килограмм до 99. В большую сторону изменилась цена риса: с 70 до 72 рублей за кило.

Увеличилась стоимость хлеба и хлебобулочных изделий: с 75 до 77 рублей за килограмм (из пшеничной муки высшего сорта) и с 46 до 50 рублей за кило (из пшеничной муки 1-го и 2-го сорта).

Скачок цен зарегистрировали на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. С января продукт ежемесячно дорожал на 1-2 рубля, в ноябре за кило пензенцы отдавали 74 рубля, что на 4 рубля больше, чем в октябре.

Стоимость десятка куриных яиц подросла с 69 до 77 рублей.

Борщевой набор также подорожал, за исключением моркови и лука, цена которых в ноябре осталась на уровне октябрьской (33 и 24 рубля за кило соответственно). Наиболее заметно изменились ценники на белокочанную капусту (с 32 до 38 рублей за килограмм). На 2 рубля увеличилась стоимость кило картофеля и свеклы.

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Гость||

А зарплата 5 лет как не растёт, фактически она снизилась раза в 2 как минимум

Гость||

А где покупает продукты Мельниченко? Или ему бесплатно всё привозят?

Гость||

И зачем нам эта информация? Что цены выросли, мы итак знаем и насколько тоже. Никто их регулировать не собирается. Зарплаты или пенсии подняли? Нет. Не нужно злить народ.

Гость||

Врёте буржуи

Гость||

А в каком магазине вообще такие цены?

Гость||

Ну сколько верёвочке ни виться а конец будет.

Гость||

Голимое враньё. Бесполезная структура. Умножайте стоимость корзины в 3-4 раза и вот там будут реальные цифры.

Гость||

Яйца по 77₽ это те, где платишь за скорлупу, а не за то, что в ней должно находиться

Гость||

депутат проживут так

Гость||

пришли двеностые

Имя: Гость
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