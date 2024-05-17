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Экономика

В Пензенской области за 4 месяца появилось 1 217 новых домов

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С начала 2024 года в Пензенской области появилось 1 217 новых домов: 1 195 индивидуальных и 22 многоквартирных.

«За январь-апрель объем жилищного строительства составил 305,3 тыс. кв. м, что на 27,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сообщили в Пензастате.

Что касается частных домов, то на их долю пришлось 174,9 тыс. кв. м - 130% к уровню первых 4 месяцев 2023-го. Доля многоэтажек - 130,3 тыс. кв. м (+23,5%).

«Ввод жилья увеличился в Пензе, Кузнецке и 10 районах области. Наибольший удельный вес приходится на Пензу - 44%, Пензенский район - 22,1%, Бессоновский район - 12,4%, Кузнецк - 3,7%, Городищенский район - 3,2%», - уточнили специалисты.

Ранее в Пензастате подсчитали среднюю стоимость квадратного метра жилья в регионе в первом квартале 2024 года. На первичном рынке она составила 94 018 рублей, на вторичном - 73 058.

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