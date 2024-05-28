Варенья, джемы и соки из ягод значительно подорожают

28.05.2024 | 07:53

Майские заморозки, а также рост издержек и падение курса рубля приведут к подорожанию ягод и продукции из них на 20-30 процентов. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Российском ягодном союзе.

В общей сложности, по предварительным оценкам Минсельхоза, непогода погубила посевы разных культур общей площадью 830 тысяч гектаров. В Пензенской области был введен режим ЧС: из-за заморозков пострадало 20 тысяч га посевов.

По словам генерального директора ягодного союза Ирины Козий, точно оценить масштаб потерь пока сложно, однако некоторые выводы сделать уже можно.

«Объемы потерь на самом деле сильно разнятся от хозяйства к хозяйству. Это зависит и от конкретных микроклиматических условий на отдельных территориях, и от шагов, которые предпринимали ягодоводы для сохранения урожая. Где-то, например, заморозки держались на уровне -6 и даже -8 градусов на протяжении нескольких ночей. Где-то температура падала до -2, -3 градусов всего на несколько часов. Кому-то удалось вовремя организовать защиту: укрыть плантации; провести так называемое дымование, когда вблизи плантаций разжигают костры из мокрой соломы и образующийся дым вытесняет холодный воздух; воспользоваться другими защитными методами», - рассказала она.

Таким образом, в одних хозяйствах потери составили всего 5-10 процентов грядущего урожая, в других - до 70, 80 и даже 90 процентов.

Из всех культур больше всего пострадала черная смородина. По оценке экспертов, ее урожай сократится в 2-3 раза от ожидаемого.

«По нашим оценкам, в этом году цены уже выросли на 20-30 процентов. И при сохранении существующих трендов в российской экономике могут к концу года вырасти еще», - отметила Ирина Козий.

По ее словам, на рынках и в магазинах появятся импортные ягоды. А сдерживать цены возможно только за счет ухудшения качества закупаемой продукции. Поэтому стоимость импортной ягоды и продуктов из нее - джемов, варенья, соков и прочего - может взлететь и на 50 процентов.