Медики предупредили о риске черной плесени при COVID-19

10.12.2021 | 12:07

При коронавирусной инфекции увеличивается риск развития грибковых инфекций. Поврежденные эпителиальные ткани, выстилающие легкие, делаются восприимчивыми к заражению грибком рода Aspergillus, который иначе называют черной плесенью.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамили Курмаевой, у пациентов с тяжелой формой течения коронавирусной инфекции иммунная система испытывает серьезную нагрузку лечением. Подорванное вирусом здоровье восприимчиво к развитию различных осложнений, одним из которых может стать легочный аспергиллез.

Еще одной причиной развития грибковой патологии у коронавирусных больных может стать самолечение, особенно неконтролируемый прием антибактериальных препаратов.

«Антибиотики имеют место в практике лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, но их применение возможно в комплексе по показаниям и строго под контролем медиков», - предупреждает врач.

«Также грибковые осложнения у коронавирусных пациентов бывают после лечения цитокинового шторма, так как лечение направлено на подавление иммунного ответа. То есть любые грибковые заболевания, особенно редкие, возникают у людей с ослабленным иммунитетом. Прогноз выживаемости у таких пациентов неблагоприятный», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Медики напоминают, что иммунную защиту организма, создающую барьер перед вирусом и дальнейшими осложнениями, дает вакцинация.