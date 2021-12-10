Сетевое издание|18+|Пятница|10 дек 2021|12:53
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Общество

Медики предупредили о риске черной плесени при COVID-19

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При коронавирусной инфекции увеличивается риск развития грибковых инфекций. Поврежденные эпителиальные ткани, выстилающие легкие, делаются восприимчивыми к заражению грибком рода Aspergillus, который иначе называют черной плесенью.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамили Курмаевой, у пациентов с тяжелой формой течения коронавирусной инфекции иммунная система испытывает серьезную нагрузку лечением. Подорванное вирусом здоровье восприимчиво к развитию различных осложнений, одним из которых может стать легочный аспергиллез.

Еще одной причиной развития грибковой патологии у коронавирусных больных может стать самолечение, особенно неконтролируемый прием антибактериальных препаратов.

«Антибиотики имеют место в практике лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, но их применение возможно в комплексе по показаниям и строго под контролем медиков», - предупреждает врач.

«Также грибковые осложнения у коронавирусных пациентов бывают после лечения цитокинового шторма, так как лечение направлено на подавление иммунного ответа. То есть любые грибковые заболевания, особенно редкие, возникают у людей с ослабленным иммунитетом. Прогноз выживаемости у таких пациентов неблагоприятный», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Медики напоминают, что иммунную защиту организма, создающую барьер перед вирусом и дальнейшими осложнениями, дает вакцинация.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Как жить то а,как жить то?

Гость||

Гость писал(a):

Как жить то а,как жить то?
Медикам доплаты в 3 раза поднять и день за 5 считать в стаж.

Гость||

А у тех кто переболел у них барьер защитный не создаётся в этом случаи вирус был натуральный полноценный а ни какой то там инвалидный доходяга?

Гость||

А ещё бывает, что у девки муж умирает. Хватит пугать и до того запуганное население. Мало вам психозов? Всех денег не загрести. Хоть что-то положительное напишите.

Гость||

этой чёрной плесени было всегда. по углам сырых помещений. в ванных. в больницах бех ремонта. и так далее. никаких новостей с чьёрт знает каких времён. а вот иметь СУВЕРЕННЫЙ иммунитет - штука полезная. полноценно питаться-двигаться-ложить на высшие силы и ближайшее начальство и жить во имя своей семьи. а то уж больно народ в панику привык впадать

Имя: Гость
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