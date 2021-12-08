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Общество

В пензенском центре занятости открыли пункт вакцинации от COVID-19

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В Пензе появилась новая площадка, где можно привиться от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

Пункт вакцинации действует на улице Бекешской, 8. Медики работают с 10:00 до 13:00 каждую пятницу.

«Перед прививкой проводятся осмотр и консультация врача. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС», - напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 6 декабря в пунктах вакцинации, действующих в торговых центрах Пензы, изменился график работы. Речь идет о ТЦ «Коллаж», «Сан и Март», «Горизонт», «Весна», «Ритэйл», «Атак» (Антонова, 78) и в универсаме № 175 (пр-т Строителей, 90). Прививку в них теперь можно сделать с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 12:00 до 18:00.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 3 декабря в области иммунизацию завершили 674 641 человек, коллективный иммунитет составил 51,2%.

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Гость||

без укола на очередь не ставят?

Гость||

Дебилы с ПИ , центр занятости сейчас на Некрасова базируется ! На Бекешской 8 ремонт идет !

Гость||

Когда на мусорках будут пункты вакцинации?Эт надо, даже мед.карта не нужна для медицинской процедуры

Имя: Гость
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