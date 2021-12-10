Квартира с материнским капиталом - за 14 600 в месяц

10.12.2021 | 16:50

Дети растут, и им уже нужно больше пространства для игр и учебы. Поэтому стоит присмотреться к квартирам в ЖК «Парк Рояль». Здесь их можно купить с помощью материнского капитала.

Например, двухкомнатную - площадью 65,3 кв. м на пятом этаже.

Первоначальный взнос - от 15%, это 761 020 рублей. Материнский капитал - 483 800 рублей, то есть остается накопить 277 220. Ставка по ипотеке - от 1,4%*, ежемесячный платеж - 14 677 рублей**.

Узнать больше о проекте, планировках и ценах можно в офисах продаж по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Ипотечный брокер холдинга «Термодом» расскажет об условиях оформления ипотеки и бесплатно поможет разобраться с документами. Телефон 8 (927) 360-67-01.

*Ставка в размере 1,4% действует на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора (при условии комплексного страхования, при условии использования цифрового канала и цифрового сервиса). Ставка 1,4% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО «ПКФ «Термодом».

Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Заемщики - гражданин РФ, имеющий первого и (или) последующих детей (имеющих гражданство РФ) с датой рождения начиная с 01.01.2018 и не позднее 31.12.2022 (включительно); гражданин РФ, имеющий ребенка (гражданина РФ), который рожден не позднее 31 декабря 2022 г. и которому установлена категория «ребенок-инвалид». Сумма кредита для Пензенской области - не более 6 млн руб. Первоначальный взнос - не менее 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита - рубли. Срок кредита - от 1 до 30 лет. Условия действительны на 05.10.2021 г. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель - при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО «СЗ «Парк Рояль». Проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

**Расчет составлен, исходя из следующих данных: полная стоимость квартиры с учетом субсидирования - 5 073 464 рубля, ставка по ипотеке - 1,4%, первоначальный взнос - 15%, срок кредита - 360 месяцев. Не является публичной офертой.