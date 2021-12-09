Стало известно, во сколько обходится охрана дома на Ударной, 35

09.12.2021 | 15:57

Полуобрушившийся дом № 35 на улице Ударной в Пензе продолжат охранять. Речь об этом зашла на заседании комиссии в гордуме в четверг, 9 декабря.

Первые трещины в здании появились в 2016 году, а в 2017-м власти отказались от идеи дорогостоящего ремонта и приняли решение выселить людей. За прошедшие годы плиты перекрытия не раз падали. В апреле 2020-го часть дома снесли.

От здания осталось три подъезда. Сейчас его охраняют во избежание несчастных случаев. Это ежемесячно обходится бюджету в 50 000 рублей. Тратиться приходится уже более двух лет.

Глава Пензы Владимир Мутовкин предложил снести оставшуюся часть, однако начальник управления ЖКХ Анатолий Синичкин пояснил, что пока это невозможно, поскольку не все собственники расселены.

«Материалы в суде. Пока мы не расселим, мы не имеем права», - отметил Синичкин.

«Если там собственники есть, пусть они охраняют тогда. А если нет никакой возможности восстановить помещение, наймите трактор, обрушьте все», - высказался Мутовкин.

Однако, чтобы снести дом на Ударной, необходимо соблюсти определенные условия.

«Нужно объявить областное ЧС, потому что там объем денежных средств больше 10 млн рублей и количество жителей больше 100», - последовало объяснение.

В настоящий момент помещения собственников изымаются. Дела бывших жильцов уцелевших подъездов рассматривает суд.