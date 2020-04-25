В Пензе снесли расселенный дом на Ударной, 35

25.04.2020 | 19:10

Расселенный дом на улице Ударной, 35, наконец-то снесли, хотя раньше чиновники говорили, что могут так сделать только после того, как владельцам комнат предоставят новые квартиры.

Вероятно, принялись за работу из опасения, что оставшиеся стены рухнут на прохожих. На днях в Сети появились видео с поднявшейся после обвала пылью и фотографии разрушенного здания.

Жители соседних домов вздохнули с облегчением, ведь первые трещины появились в 2016-м, а в 2017-м власти отказались от идеи дорогостоящего ремонта и приняли решение выселить людей. За прошедшие годы плиты перекрытия не раз падали.

«Я, конечно, рада, что его наконец ломают, потому что на эти «графские развалины» смотреть уже надоело. За железом бомжи лазают, убьют кого - кто отвечать будет? Для них ведь преград нет», - рассудила старшая по дому № 16 на ул. Циолковского Любовь Фоменко.

Задача осложнилась тем, что экскаватор загнан на неустойчивую и неровную площадку, состоящую из обломков бывшего общежития. Чтобы дотянуться ковшом до очередной стены, он прокладывал себе дорогу с помощью того, что уже наломал.

В процессе сноса тяжелая техника задела и порвала провода соседнего дома. Пришлось вызывать электриков.

Некоторые опасения вызвал и снос торцевой стены: она рисковала рухнуть в сторону жилого дома. Но водителю экскаватора удалось аккуратно и постепенно снести стену.

Пока дом сносили, около соседнего спокойно шла своя жизнь: кто входил в последний подъезд, кто отправлялся в магазин. Автомобилист при наличии двух выездов из двора выбрал тот, что огорожен лентой.

Особо неравнодушные даже подходили к забору, чтобы дать совет, как правильно рушить здание.