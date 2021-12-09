Стало известно, когда в Рамзае появятся тротуары

09.12.2021 | 10:59

Жители села Рамзай Мокшанского района обратились в Госавтоинспекцию с жалобами на нарушения законодательства в области обустройства и содержания улично-дорожной сети в их населенном пункте.

Сотрудники ГИБДД провели дополнительное обследование улиц и дорог в Рамзае.

Выяснилось, что на улицах Желиховского, Рабочей, Набережной, Мичурина, Гагарина, Строительной, Пушкарской, Ленина, Ротанина, Хлебиновке, Парковой, Садовой, Рабочей, Маркина, Новички, Московской, Загоскина, Алексеевке, Яковке, а также в Спортивном переулке нет стационарного освещения, отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки.

«В адрес владельца направленно представление, на которое получен ответ: обустройство улично-дорожной сети тротуарами запланировано в 2022 году. По факту отсутствия освещения собственник дороги привлечен к административной ответственности», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.