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Общество

Стало известно, когда в Рамзае появятся тротуары

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Жители села Рамзай Мокшанского района обратились в Госавтоинспекцию с жалобами на нарушения законодательства в области обустройства и содержания улично-дорожной сети в их населенном пункте.

Сотрудники ГИБДД провели дополнительное обследование улиц и дорог в Рамзае.

Выяснилось, что на улицах Желиховского, Рабочей, Набережной, Мичурина, Гагарина, Строительной, Пушкарской, Ленина, Ротанина, Хлебиновке, Парковой, Садовой, Рабочей, Маркина, Новички, Московской, Загоскина, Алексеевке, Яковке, а также в Спортивном переулке нет стационарного освещения, отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки.

«В адрес владельца направленно представление, на которое получен ответ: обустройство улично-дорожной сети тротуарами запланировано в 2022 году. По факту отсутствия освещения собственник дороги привлечен к административной ответственности», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Жаль до п.Трудовик Рамзайского сельсовета не доехали! Там не то, что бордюров, дороги нет вообще. Люди в дождь пешком ходят т. к. машины не могут проехать через поле.

Гость||

Не шатайте скрепы.тротуары им подай...из земли пришли,в неё и уйдём.

Гость||

Сразу в сознании рисуются картины с бордюрами. Бордюры - наше все.

Гость||

в поселке "Арбековский" когда тротуары появятся? Есть место для тротуара по правой стороне, если ехать от переезда. Хотел написать, что тогда ограничение 40 не нужно будет, но передумал - лучше оставить.

Имя: Гость
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