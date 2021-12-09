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Общество

Пензенский врач озвучил прогноз по патогенности коронавируса

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В областной центр специализированных видов медпомощи поступили тест-системы, которые позволяют сразу узнать, болен ли человек ковидом, или гриппом, или у него две инфекции вместе. Новинку только начали применять. Процедура выглядит привычно, похожую прошли уже тысячи жителей области, и тем не менее она другая.

«У нас уже был случай, когда в одной тест-системе мы выявили и грипп, и коронавирус», - сообщил главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

У больного с двойной инфекцией обнаружили вирус гриппа B, который не считается особо опасным. С одной стороны, сочетание настораживает, с другой - дает врачам повод озвучить обнадеживающий прогноз.

«У инфекционных заболеваний есть конкурентность. Когда приходит какой-то сильный патоген, он вытесняет другие. То, что стал появляться сейчас вирус гриппа и что стали появляться другие инфекционные болезни, уже говорит о том, что, скорее всего, патогенность коронавируса потихонечку спадает и начинает эпидемия уходить», - отметил Сергей Рыбалкин.

Новые тест-системы применяют для тех, кого положили в стационар. Результат мазка становится известен через несколько часов. Врачи говорят, что теперь смогут назначать правильное лечение против конкретной инфекции, ведь симптомы гриппа и коронавируса схожи и разобраться очень сложно.

Новинка разработана российскими специалистами. Областному центру спецвидов медпомощи должно хватить полученных тестов до Нового года.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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