В районах Пензенской области выявили 85 новых случаев коронавируса

В среду, 8 декабря, в Пензенской области стало известно о 357 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
265 случаев пришлось на Пензу, 7 - на Заречный, остальные - на районы региона.
В Лопатинском выявили 19 инфицированных, в пензенском - 16, в Бессоновском - 11, в Иссинском - 9, в Камешкирском - 8, в Тамалинском и Шемышейском - по 6, в Белинском, Пачелмском и Сердобском - по 2, в Каменском, Лунинском, Малосердобинском и Нижнеломовском - по 1.
Накануне оперштаб проинформировал о смерти от коронавируса 12 жителей региона и выписке 626 человек.
За все время пандемии подтвердилось 94 701 случай опасной инфекции, 69 012 пациентов выздоровели, 4 358 скончались.
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А год назад в этот же день тогда когда был опасный быстро распростроняющийся вирус но не было вакцинок тут новостили выявили 177 а умерло 3.