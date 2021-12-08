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Общество

В районах Пензенской области выявили 85 новых случаев коронавируса

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В среду, 8 декабря, в Пензенской области стало известно о 357 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

265 случаев пришлось на Пензу, 7 - на Заречный, остальные - на районы региона.

В Лопатинском выявили 19 инфицированных, в пензенском - 16, в Бессоновском - 11, в Иссинском - 9, в Камешкирском - 8, в Тамалинском и Шемышейском - по 6, в Белинском, Пачелмском и Сердобском - по 2, в Каменском, Лунинском, Малосердобинском и Нижнеломовском - по 1.

Накануне оперштаб проинформировал о смерти от коронавируса 12 жителей региона и выписке 626 человек.

За все время пандемии подтвердилось 94 701 случай опасной инфекции, 69 012 пациентов выздоровели, 4 358 скончались.

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Гость||

А год назад в этот же день тогда когда был опасный быстро распростроняющийся вирус но не было вакцинок тут новостили выявили 177 а умерло 3.

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,

Гость||

Не стройте небольшой крематорий, ни для каких и даже инфекционных трупов за счёт бюджета.

Никому не выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения.

Не делайте красивые, ухоженные колумбарии в Чемодановке и на Н-Западном кладбищах, в Бессоновке и Терновке. Не будет за ними ухода и ничего не окупится.

Роспотребнадзор контролирует захоронение ковидных трупов.

Гость||

Гость писал(a):

Роспотребнадзор контролирует захоронение ковидных трупов.
Врёшь подло. Не контролирует. Во многих других нормальных городах есть контроль,а почему нет у нас контроля - это вопрос для прокуратуры и следственного комитета.

Гость||

Гость писал(a):

Во многих других нормальных городах есть контроль,а почему нет у нас контроля - это вопрос для прокуратуры и следственного комитета.
Какой там может быть контроль? Закопали и всё.

Гость||

Гость писал(a):

Закопали и всё.
Вот так и растаскивают заразу... А от тубика уже медики захлёбываются...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, в Пензенской области стало известно о 357 новых зараженных коронавирусом.

НЕ надоело писать ерунду, или деньги не пахнут. Руки бы отсохли за такую писанину.

Имя: Гость
Комментарий:

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