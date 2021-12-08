В районах Пензенской области выявили 85 новых случаев коронавируса

08.12.2021 | 14:12

В среду, 8 декабря, в Пензенской области стало известно о 357 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

265 случаев пришлось на Пензу, 7 - на Заречный, остальные - на районы региона.

В Лопатинском выявили 19 инфицированных, в пензенском - 16, в Бессоновском - 11, в Иссинском - 9, в Камешкирском - 8, в Тамалинском и Шемышейском - по 6, в Белинском, Пачелмском и Сердобском - по 2, в Каменском, Лунинском, Малосердобинском и Нижнеломовском - по 1.

Накануне оперштаб проинформировал о смерти от коронавируса 12 жителей региона и выписке 626 человек.

За все время пандемии подтвердилось 94 701 случай опасной инфекции, 69 012 пациентов выздоровели, 4 358 скончались.