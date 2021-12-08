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Общество

В пензенском травмпункте началась жаркая пора

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Падают, поднимаются и отправляются прямиком в больницу - в коридорах травмпункта не протолкнуться: к медикам выстроилась очередь жертв утреннего гололеда. Один из пострадавших потерял равновесие на выходе из подъезда.

«Спускался по лестнице и упал с первой ступеньки, вниз съехал. Скользко было очень», - рассказал житель Пензы.

В результате мужчина повредил руку и сильно ударился спиной. Все ли кости целы, станет понятно после рентгена.

Снимок должен показать, какие травмы от падения получила и Людмила Осотовская. Утром женщина отправилась на прием к терапевту, в итоге попала к травматологу.

«С крыльца сходила, за поручень держалась, упала спиной. Ни встать не могу, ничего, боль по всему позвоночнику, рука и плечо. Там меня подняли, вызвали скорую, вот сюда меня привезли», - пояснила жительница Пензы.

Между тем в медицинском учреждении, расположенном на улице Пионерской, с наступлением зимнего сезона началась жаркая пора.

«В основном - перелом шейки плеча. Ну это обычное обострение, как всегда у нас с гололедом. Будьте внимательны, ходите очень осторожно, старайтесь лишний раз на улицу не выходить (касается больше пожилых людей с ослабленным здоровьем), потому что очень скользко, а это чревато падениями, соответственно травмами», - сообщил заведующий травматологическим пунктом клинической больницы им. Г. А. Захарьина Валерий Щербаков.

Большинство из тех, кто соприкоснулся с землей, обвиняет в случившимся коммунальные службы, которые не обработали улицы города противогололедными средствами. Однако справедливости ради стоит отметить, что кое-где тротуары все же посыпали солью. Люди более или менее смело шагают по основным пешеходным зонам, например вдоль проспектов, а вот во дворы лучше не заходить.

«Вышла на центральную дорогу, здесь лучше. А там - да, лед, опасно», - пожаловалась женщина.

«Особенно где спуски и подъемчики, даже небольшие. Женщина сейчас около магазина летела. Скользко очень», - сообщила горожанка.

Тяжело пришлось и автомобилистам. Ранним утром пензенские магистрали напоминали каток, как результат - десятки мелких аварий. Ближе к обеду ситуация в городе нормализовалась: вмешалась погода - столбики термометров поползли вверх.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Морды себе порасшибали глупомордые.

Гость||

Так сократили расходы на уборку дорог.

Гость||

дороги и тротуары стали лучше чистить поэтому и наступила ЖАРКАЯ пора

Имя: Гость
Комментарий:

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