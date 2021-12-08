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Общество

В Пензенской области не платили компенсации на питание детей

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В Пензенской области родители 13 детей на протяжении нескольких лет не получали компенсации расходов на питание. Это выяснилось благодаря проверкам в образовательных организациях Пачелмского района.

«Прокуратура установила, что находящиеся на домашнем обучении 13 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих право на бесплатное питание, не получали его. Сухие пайки или денежная компенсация взамен питания им не предоставлялись», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В суд было направлено исковое заявление. Служители Фемиды его удовлетворили. Законные представители детей получили денежную компенсацию за период с 2018 по 2021 год, общая сумма составила около 338 тыс. руб.

«Соблюдение прав детей, нуждающихся в повышенной заботе в силу состояния здоровья, находится под пристальным надзором органов прокуратуры», - подчеркнула Светлана Артамонова.

Многочисленные нарушения были выявлены и в Пензе. В Октябрьском районе из 128 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих показания к диетическому столу, соответствующее горячее питание получали только 22 ученика.

В городское управление образования было внесено представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.

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