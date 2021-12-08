Развратный опекун: на пензенскую приемную семью написали донос

08.12.2021 | 08:47

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова упрекнула людей, которые отправляют анонимные жалобы на родителей, в трусости. Об одном из таких случаев она рассказала в личном Instagram.

«Ежедневно в аппарат уполномоченного по правам ребенка поступает 5-6 обращений граждан по вопросам, когда необходима помощь семье и детям. Помощь разная - социальная, юридическая, медицинская, психологическая, материально-бытовая и другая», - уточнила Столярова.

Некоторые вопросы решаются оперативно (иногда за несколько часов), другие требуют большего времени на выяснение всех обстоятельств и объективное рассмотрение.

«Но есть редкие обращения, которые занимают немало времени, но потом наш ответ не находит «адресата» и возвращается назад. Это анонимные письма. Фамилия вымышленная, адрес и номер телефона не существующие», - пояснила детский омбудсмен.

Так, в аппарат уполномоченного поступила анонимка, которая касается семьи, воспитывающей троих детей: одного собственного и двух приемных. Автор утверждал, что его цель - «спасти детей» от «развратного опекуна», «пьяницы» и «лодыря».

По изложенной информации началась проверка. На место работы отца, в школу, где учатся дети, и в органы опеки были направлены запросы. В итоге донос оказался ложным.

«Вывод один: письмо написано с целью опорочить семью, создать обстановку нервозности и напряженности. Кому и зачем это понадобилось? Понятно! Анонимка - это всегда чья-то месть и подлость труса. Но защищать ответственных и добросовестных родителей будем всегда во имя справедливости!» - резюмировала Елена Столярова.