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Общество

Депутатов возмутило требование о сдаче ПЦР-теста юными спортсменами

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Пензенских депутатов возмутило, что одним из условий участия в городских соревнованиях является сдача ребенком ПЦР-теста.

На заседании комиссии в гордуме, состоявшемся в среду, 8 декабря, руководитель спорткомитета Владислав Чесноков пояснил, что из-за пандемии первенства организуются по-особому: с взрослых требуют QR-коды и маски, с приезжих - ПЦР-тесты (с детей тоже), число присутствующих в зале ограниченно.

«Зачем ребенку нужен ПЦР-тест и за чей счет он делается? Такой тест стоит 1,5-2 тысячи рублей. Не каждая семья может себе позволить», - возмутился депутат Алексей Иванов.

По его мнению, из-за того, что родители не могут оплачивать тесты, какие-то дети вынуждены отказываться от участия в соревнованиях и таким образом область лишается спортсменов, из которых могли бы вырасти олимпийские чемпионы.

Депутат Дмитрий Акимов предложил подумать о том, чтобы оплачивать юным спортсменам ПЦР-тесты за счет бюджета города. Такой запрос будет направлен в администрацию Пензы.

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Гость||

Дурачье!

Если не привился, то во многих странах,это - необходимое требование,в школах Германии,например.

Ждите 4,5,6,7 волну...

Гость||

Это для перечисления денег в частные компании? И кому эти компании принадлежат?

Гость||

Гость писал(a):

Ждите 4,5,6,7 волну...
сказки рассказывайте, ты хорошая и все об этом знают, но не верю я тебе

Гость||

А что, привитые не могут быть распространителями инфекции, QR код от вируса стал защищать?

Гость||

Пензинформ, русский язык учи!Количество мест ограничеНо.

Гость||

Гость писал(a):

Ждите 4,5,6,7 волну...
я жду очень очень хоцца заболеть этим прекрасным красивым вируском

Гость||

16.14.

Ты-то можешь, придурок, и переболеешь, а почти 1200 каждый день уже ничего не ждут-они умерли.

Имя: Гость
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