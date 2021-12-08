Депутатов возмутило требование о сдаче ПЦР-теста юными спортсменами

08.12.2021 | 15:00

Пензенских депутатов возмутило, что одним из условий участия в городских соревнованиях является сдача ребенком ПЦР-теста.

На заседании комиссии в гордуме, состоявшемся в среду, 8 декабря, руководитель спорткомитета Владислав Чесноков пояснил, что из-за пандемии первенства организуются по-особому: с взрослых требуют QR-коды и маски, с приезжих - ПЦР-тесты (с детей тоже), число присутствующих в зале ограниченно.

«Зачем ребенку нужен ПЦР-тест и за чей счет он делается? Такой тест стоит 1,5-2 тысячи рублей. Не каждая семья может себе позволить», - возмутился депутат Алексей Иванов.

По его мнению, из-за того, что родители не могут оплачивать тесты, какие-то дети вынуждены отказываться от участия в соревнованиях и таким образом область лишается спортсменов, из которых могли бы вырасти олимпийские чемпионы.

Депутат Дмитрий Акимов предложил подумать о том, чтобы оплачивать юным спортсменам ПЦР-тесты за счет бюджета города. Такой запрос будет направлен в администрацию Пензы.