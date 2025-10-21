Пензенский «Дизель» вырвал победу у «Челнов»

21.10.2025 | 21:28

Во вторник, 21 октября, хоккеисты пензенского «Дизеля» на домашнем льду одержали победу над командой «Челны» из Набережных Челнов.

Первую шайбу в игре забросили хозяева - на 4-й минуте матча отличился Виталий Люлько. Только во втором периоде, спустя более чем полчаса, гости смогли ответить - 1:1.

В середине 3-го временного отрезка дизелисты снова вырвались вперед усилиями Владимира Бобылева. С тех пор цифры на табло больше не менялись.

Итог - 2:1 в пользу подопечных Дмитрия Шандурова.

Следующая игра состоится 23 октября - пензенский «Дизель» сразится с «Нефтяником» из Альметьевска. Этим матчем завершится домашняя серия.