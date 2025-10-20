«Дизель» уступил казанскому «Барсу» в серии буллитов

20.10.2025 | 11:00

В воскресенье, 19 октября, пензенский «Дизель» на своем льду принял команду «Барс» из Казани. Победу в матче одержали гости.

Первым забил гол «Дизель» через 13 секунд после старта игры. Отличился Павел Махановский.

После этого счет долго не менялся. «Барс» смог ответить только в третьем периоде - на 52-й минуте. Вратаря хозяев огорчил Никита Лисов - 1:1.

Больше в основное время шайб заброшено не было. Игра перешла в овертайм, но и там победитель не определился.

Все решилось в серии послематчевых буллитов, где удача улыбнулась гостям. Победной стала шайба Раиля Газизова.

Следующая игра у «Дизеля» 21 октября. Соперник - «Челны» из Набережных Челнов.