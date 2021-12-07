Общество

В Мокшанском районе детей кормили просроченной говядиной

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По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Пензенской области проходят проверки питания детей в учреждениях образования.

Нарушения выявлены в ряде организаций Бековского, Белинского, Городищенского, Земетчинского, Никольского, Кузнецкого, Малосердобинского, Неверкинского, Пачелмского, Пензенского, Тамалинского районов.

«Использовался деформированный, с механическими повреждениями разделочный инвентарь и посуда; производство готовых блюд не всегда соответствовало технологическим картам; не отбирались и не маркировались суточные пробы; нарушались условия маркировки пищевых продуктов, а также условия хранения замороженной продукции; допускалось ее хранение за пределами установленных сроков годности», - перечислила старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

К примеру, в одной из школ Неверкинского района проверяющие обнаружили мясо птицы, срок годности которого истек 24 сентября.

В Мокшанском районе после визита сотрудников прокуратуры в одной из организаций было отправлено на утилизацию 100 кг говядины, которая на протяжении 6 дней до момента проведения проверки использовалась за пределами срока годности в приготовлении блюд для детей.

В сельской школе Пачелмского района в меню входила колбаса, что не допускается при организации питания детей.

В трех детских садах Пензенского района не было разработано меню на период не менее двух недель для каждой возрастной группы детей, инвентарь для уборных и пищеблока хранился вместе, один из работников пищеблока не прошел гигиеническую подготовку, другой - периодический медосмотр.

Организатор питания одной из школ в Городище не смог представить документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние овощей и фруктов, хранившихся в пищеблоке.

«Для привлечения виновных лиц к административной ответственности прокурорами вынесены соответствующие постановления. Устранение нарушений поставлено на контроль. Надзорные мероприятия продолжаются», - завершила Светлана Артамонова.

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Гость||

Ничо страшного, быдлята схавают...

Гость||

Гость писал(a):

Ничо страшного, быдлята схавают...
Это твои родители так говорили, когда своим детям готовили?

Имя: Гость
Комментарий:

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