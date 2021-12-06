В трех ЖК от «Термодома» спроектированы подземные паркинги

06.12.2021 | 17:42

Если бы машины могли мечтать, они бы тоже наверняка мечтали о доме, теплом, надежном и безопасном помещении.

Холдинг «Термодом» строит такие дома для автомобилей в ЖК «8 Марта», «Созвездие» и «Парк Рояль».

В подземном паркинге машины надежно защищены от снега, града, сильного ветра, а значит, ржавчины, царапин и других неприятностей, возникающих при хранении транспорта под открытым небом.

Подземный паркинг в ЖК «8 Марта» будет отапливаемым. Жителям не придется долго греть автомобиль даже в морозы. Кроме того, его возьмут под охрану, автовладельцы смогут спать спокойно.

Кстати, на улице 8 Марта строительство дома завершено. В подземном паркинге осталось совсем немного машино-мест, поэтому желающим приобрести их нужно поторопиться. Выбрать место для автомобиля можно не на бумаге, а непосредственно в ЖК.

В «Созвездии» паркинг будет с круглосуточным видеонаблюдением, а для въезда в него жителям даже не придется выходить из машины: система «Умный дом» распознает госномер и откроет шлагбаум.

В обоих жилых комплексах лифт спускается до подземной стоянки. Так что автолюбителям не нужно выходить на улицу. Из паркинга можно быстро и удобно подняться на этаж.

В «Созвездии» подземная стоянка разместится не под одним домом, а под всей территорией жилого комплекса.

В ЖК «Парк Рояль» 145 машино-мест. Рядом с некоторыми из них появятся мини-гаражи, помещения, где автовладельцы смогут хранить зимние/летние шины, необходимые инструменты и запчасти.

Больше информации доступно по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2» и ООО СЗ «Термодом-инвест». Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО СЗ «Парк Рояль». Проектные декларации на наш.дом.рф.